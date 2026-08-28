历经六天激烈角逐，2026年国际篮联（FIBA）三人篮球23岁以下（U23）国家联赛亚太赛区的比赛，8月26日在乌节路*SCAPE落幕。我国女队和男队分别获得亚军和季军，都在主场站上领奖台。

新加坡女队最终以450分获得亚军，仅次于澳大利亚队（600分）。新加坡男队则以440分获得季军。澳大利亚也是男队的霸主，他们获得了570分。

在球迷的呐喊助威声中，新加坡队在这项快节奏的每日赛制比赛中，充分展现了成熟的战术、坚韧的意志，以及出色的体能。

男女队共同登上领奖台，是我国在三人篮球U23国家联赛中取得的最好战绩，也印证了新加坡篮球总会在精英青年人才培养和高水平球员发展道路上持续投入，取得一定的成效。

比赛期间带领球队的是三人篮球国家队主教练拉扎尔·拉西奇（Lazar Rasic），他高度肯定了两支队伍在高压环境下的抗压能力与韧性。

拉西奇预测，随着我国篮球运动的发展，加上篮球总会的持续投入，未来几年将大有作为。他说：“我最感到骄傲的是球员们的拼搏精神，以及他们在为期六天的高水平、高强度比赛中展现出的竞技状态，即便面对澳大利亚、沙特阿拉伯和卡塔尔等篮球强队时也是如此。”

本届赛事总共有六个国家参赛，沙特阿拉伯男队以450分获得亚军，女队则以315分排在第五位；卡塔尔男队（300分）与女队（275分）皆位列第六。巴林女队440分获季军，男队320分列第五。土库曼斯坦男女队各得350分，均排名第四。

拉西奇补充说：“我们是一个不断发展的篮球小国，但我们正在赢得胜利，我们也能与高手掰手腕。”