世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛奥洛穆茨站在新加坡时间星期五（8月28日）上演混双决赛，我国组合郭勇／黎明映以2比3不敌斯洛伐克男将卢博米尔·皮斯特耶（Lubomir Pistej）及波兰女将纳塔利娅·巴约尔（Natalia Bajor）组成的跨国组合，无缘冠军。

郭勇／黎明映首局较为慢热，一度以2比7落后对手，即使后程发力也为时已晚，以7比11丢失首局。我国组合易边后开始找到状态，虽然对手挽救两个赛点，但郭勇／黎明映仍顶住压力以11比8扳回一城。

双方在第三局你来我往，我国组合率先拉开分差取得赛点，随着波兰女将纳塔利娅回击出局，成功以11比7逆转局数。第四局，郭勇／黎明映出现不少失误，导致前期累积的优势不断缩小，错失提前终结比赛的机会，最终以9比11被逼进决胜局。

来到决胜局，郭勇／黎明映开局取得6比1领先，但不服输的对手展开反扑，最终以11比7粉碎我国组合的冠军梦。

尽管如此，这是郭勇今年首次登上WTT领奖台，而黎明映则是自今年1月与周哲宇在WTT支线系列赛多哈站获得混双第二名后，又添一成就。