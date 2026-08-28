和上一届仅有一人单枪匹马出征的杭州亚运会不同，即将踏上爱知—名古屋亚运会之旅的新加坡男子体操队伍不仅壮大至满员，也刮起了“青春风暴”。队内年龄最大的队长潘安胜年仅20岁，他期待在亚洲体操版图上，与队友们携手闯出名堂。

在今年6月于中国遵义举行的体操亚锦赛中，我国男子体操队在和马来西亚、泰国和印度等实力相近队伍的竞争中，抢到第10名，收下了一张宝贵的亚运会直通票。

这张直通票意义重大，不仅意味着选手无需再寻求锁定单项比赛的资格，同时新加坡还能派出满额的五名选手一同出战。

队长潘安胜也感到无比自豪，这名泰国东运会男子竞技体操鞍马银牌得主星期五（8月28日）在碧山体育馆接受采访时，赞叹了全队的团结精神。

潘安胜说：“从纸面实力来看，其他队伍经验都比我们丰富。但在赛场上，我们拿出了前所未有的凝聚力。我们不再是依靠分配名额，而是靠硬实力拿到了全部五个席位，这让我们每个人都很自豪。”

罗家乐重伤无缘随行 补位选手待确定

潘安胜（右）和教练朴志勇都是在八年前加入新加坡体操国家队。除了亚运会之外，两人还期待闯入奥运会。（关俊威摄）

八年前加入国家队，当时年纪最小的潘安胜如今已经成长为队内“老大”。作为队长的他鼓励全队专注于享受比赛，因为能够晋级便已经是克服了最大困难。

可惜的是，除了目前确定参赛的陈宥安（18岁）、阿卜杜拉（Abdul Barr，19岁）和佩菲安科（Pefianco，17岁）之外，先前帮助全队锁定晋级资格的功臣罗家乐（18岁）遭遇前十字韧带伤势，无缘随行，补位的选手还待确定。

虽然倍感遗憾，但潘安胜透露这让全队有了额外的动力，他说：“我们真的很希望他能和我们在一起……所以现在我们不仅希望能让新加坡感到自豪，也希望能让他感到骄傲。”

新加坡体操十年计划迈出重要一步

朴志勇（下）不仅做出了战术的调整，还根据每名选手的不同条件，做出了针对性的训练计划。（关俊威摄）

负责我国体操男子一队的韩籍教练朴志勇也是在八年前加入新加坡体操队，不过当他结束自己的运动员生涯，从韩国来到狮城执教后，看到的场景令他有些担忧。

现年43岁的他接受《联合早报》访问时回忆说：“2018年我刚接手这群孩子时，发现他们非常缺乏基本功，身体力量也远远不够。于是，我制定了一项‘十年计划’，我们的终极目标是2028年奥运会。那之后，我把所有的精力都放在夯实他们的基础和力量上。”

除了体能与技术的重塑，朴志勇也在队内强调运动员的态度，所有队员都必须学会谦逊和尊重。此外，他也在比赛战术上做出调整，与其挑战被体操强国垄断的高难度动作，不如专注在低难度动作上拿到更高的完成分，这些改变一同促成了这次的亚运之旅。

亚洲体操竞争激烈 有提升便是成功

去年加盟的新加坡男队主教练阿兹拉（Azra）透露，对新加坡运动员的刻苦精神感到印象深刻，全队训练后留下打扫体育馆，也让这名巴西教练直言闻所未闻。

在英国和巴西执教多年的阿兹拉在展望本届亚运会时指出，相比于国际比赛，亚洲体操比赛的水准和激烈程度反而更高，因此只要取得进步便是成功。

阿兹拉补充说：“我们在亚锦赛排在第10位。如果我们能把名次至少再提升一位（第9名），那就太棒了。当然，这是一个极其巨大的挑战。”

为了更好地适应亚运会的赛场环境，全队会在9月6日启程前往韩国进行集训，之后飞往日本开启亚运之旅。朴志勇透露，之所以选择韩国作为集训地，是因为韩国队目前所使用的器材品牌与日本亚运会的一致，能够让选手提前适应器材。

潘安胜最后分享道，男子体操运动员的黄金年龄一般在21岁到27岁之间，而这支平均年龄极低的团队羽翼才刚刚丰满，令他充满希望。

他说：“我们还很年轻，后面至少还有一到两个奥运周期。这次亚运会，我们要在亚洲群豪面前，亮出新加坡体操的态度。更重要的是，我们想给正在这里训练的小师弟们看——只要你们肯拼，梦想终有一天可以实现。”