（东京综合电）在表示预算吃紧和接待空间不足，要求新增的参赛代表团人员自行解决住宿问题的仅仅三天后，爱知—名古屋亚运会主办方星期五（8月28日）突然改口，现在称人人有房。

这项赛事将于9月19日至10月4日在名古屋及爱知县其他地区举行。

原本预计约有1万5000名运动员和官员参加本届亚运会。这一人数本已超过奥运会的规模，但亚洲奥林匹克理事会（OCA）上周公布的数字显示，参赛人数已增至1万7000人，其中包括1万1000名运动员和6000名官员。



本届亚运会没有选手村，主办方将依靠邮轮、临时木制住宿设施，以及酒店来安置参赛人员。

今年3月，亚洲奥林匹克理事会将桌上足球（teqball）和板式网球（padel）纳入亚运会比赛项目。

亚运会组委会主席大村秀章日前指出，面对额外增加的参赛人员，组委会“没有足够的人手或预算作出必要安排”。

同时担任爱知县知事的大村说：“如果他们仍然希望参赛，就必须自行安排住宿。”

不过，亚运会组委会与亚洲奥林匹克理事会星期五却发表联合声明，指出住宿问题已经解决。

声明说：“截至7月完成实名报名时，所有已登记参加亚运会的1万7000多名运动员和官员，都已获得符合亚运会要求的住宿安排。”

声明也指出：“除非出现特殊情况，否则不会再接受新的报名。”

亚运会组委会星期五另发表声明说，参赛人数“每天都在变动”，目前仍未最终确定。

组委会也否认有关他们计划减少参赛人数的报道，并指出相关说法并不属实。