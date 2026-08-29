（伦敦综合电）曼市（Manchester City）的切尔基（Cherki）和哈兰德（Haaland）双双梅开二度，助球队在新加坡时间星期六（8月29日）凌晨的新赛季英超次轮中，客场以4比1大胜水晶宫（Crystal Palace），取得两连胜。

水晶宫则遭遇两连败，他们在英超首轮客场0比2败给埃弗顿（Everton）。

水晶宫开局不俗，但第17分钟就被曼市攻破大门。哈兰德跃起接应塞梅尼奥（Semenyo）的传中，以一记弧线头球破门，同时宣告本季英超“开斋”。

双方随后展开一场攻防快速转换的对攻战，曼市的福登（Foden）第21分钟将球射高，水晶宫则在下半场初段错失一次绝佳机会。

第54分钟，切尔基带球突破水晶宫防线后冷静推射破门，将比分扩大至2比0。



水晶宫在两分钟后扳回一球，皮诺（Pino）主罚的自由球击中横梁后弹在曼市门将多纳鲁马（Donnarumma）的背部，再弹中门柱后进入网中。

然而，水晶宫的反扑希望很快就被切尔基扑灭。第59分钟，这名法国攻击型中场再次取得进球，他的射门击中水晶宫球员理查兹（Richards）后折射入网，曼市顿时以3比1领先。

哈兰德也不甘示弱，第85分钟在攻入一球。他在接获福登的传球后，以标志性的左脚大力射门破网，将比分锁定为4比1。

主帅马雷斯卡赞切尔基表现难以置信

曼市主帅马雷斯卡（Maresca）赛后承认，切尔基为上仗落选首发阵容感到沮丧，并大赞对方本仗的表现“难以置信”。

马雷斯卡说：“他在无球状态下的表现令人难以置信。大家都知道他的能力，但当他愿意在无球状态下积极跑动、努力拼抢时，情况就完全不同了。

“他负责盯防沃顿（Wharton），并且很好地限制了他。他正在帮助球队，未来也会继续为我们作出贡献。我们都知道他是一名很有实力的球员。

“我认为，他在无球状态下的表现非常、非常出色，而且一直非常努力地奔跑。”

但切尔基认为，他距离最佳状态仍有一段距离。

他说：“我的表现只能算马马虎虎。上半场我们没能找到空间，我踢得不好。

“我需要向大家证明我想上场，我想进球。下一次，我希望能够更多地传球，为队友创造机会。”