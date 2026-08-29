（罗马法新电） 重磅新援贡萨洛·拉莫斯（Goncalo Ramos）在新加坡时间星期六（8月29日）的比赛斩获意甲生涯首球，帮助体育米兰（AC Milan）在圣西罗球场以2比0击败威尼斯（Venezia）。

体育米兰今夏花费7400万欧元（约1亿零900万新元）从巴黎圣日耳曼（Paris Saint-Germain）引进拉莫斯。这名葡萄牙前锋在第69分钟打破场上僵局；比赛临近结束前，威尼斯后卫哈尔哈尔（Halhal）的乌龙球为这场比赛画下句点。

拉莫斯赛后受访时说：“最重要的事情不是我的进球，而是球队取得胜利。今晚我本该攻进不止一个球。”

在本赛季意甲首轮比赛中，体米客场2比1击败都灵队。星期五（28日）的这场比赛是球队本赛季的第一个主场赛事，也是功勋队长巴雷西（Baresi）去世后，俱乐部在赛前特别向这位传奇名宿表达敬意的一场比赛。

新任主帅阿莫林（Amorim）在场边目睹拉莫斯在开场第一分钟错失一次近距离机会，但随后拉莫斯在禁区左侧的抽射破门点燃全场主场球迷的热情。

拉莫斯说：“我们正在逐渐展现出这支球队的DNA和必胜心态；在这支球队当中我已经感觉像在家一样了。”

第89分钟，替补登场的亚沙里（Jashari）从中线附近一路盘带后在禁区边缘起脚远射，皮球被威尼斯门将扑出后，不幸击中赶来回防的后卫哈尔哈尔的膝盖弹入网窝，将比分定格为2比0。

在上一赛季最后一轮遗憾错失欧冠资格后，曼联（Manchester United）前主帅阿莫林正在对红黑军团进行全面重组。

意甲本轮后续比赛中，尤文图斯（Juventus）将于星期天（30日）凌晨主场迎战帕尔马（Parma），卫冕冠军国际米兰（Inter Milan）过后将在客场挑战卡利亚里（Cagliari）。