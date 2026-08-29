（路透电）英超球会阿斯顿维拉（Aston Villa）在转会窗关闭前完成重磅引援，从切尔西（Chelsea）签下塞内加尔前锋尼克拉斯·杰克逊（Nicolas Jackson）。据报道，这笔交易总值高达6500万英镑（约1亿1216万新元），刷新了维拉队史最高转会费纪录。

维拉在星期五（8月28日）发表的声明中宣布，现年25岁的杰克逊已完成永久转会。报道指出，维拉将先支付4750万英镑的固定转会费，其余1750万英镑为附加条款。

杰克逊此次转会也促成了他与维拉主帅埃梅里（Unai Emery）的重聚。两人曾在西甲球队比利亚雷亚尔（Villarreal）共事，杰克逊在2022-23赛季西甲联赛中出场26次攻入12球，表现亮眼。他随后于2023年夏天转投切尔西，各项赛事出场81次攻进30球，虽随队赢得欧洲协会联赛和世俱杯冠军，但他门前把握机会的能力一直备受球迷争议。上赛季他被外借至德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），攻入11球并随队夺得德甲及德国杯双料冠军。

维拉上赛季高居英超前四并夺得欧洲联赛冠军，昂首闯入欧冠赛场。然而，受制于财务公平竞争法规，维拉在今夏转会窗大失血，后防大将孔萨（Konsa）与中场蒂勒曼斯（Tielemans）分别转投阿申纳（Arsenal）与曼联（Manchester United），边锋罗杰斯（Rogers）也以超高身价加盟切尔西，主力前锋沃特金斯（Watkins）亦确认将赴沙特加盟希拉尔（Al-Hilal）。

在新赛季英超首轮以0比4惨败给布赖顿（Brighton）后，锋线严重告急的维拉急需补强，杰克逊的加盟无疑是一场及时雨。维拉将在下星期一的联赛中，主场迎战卫冕冠军阿申纳。