（纽波特路透电）瑞士网球传奇“费天王”费德雷尔（Roger Federer）说，入选国际网球名人堂让他获得难得的机会，不仅能回顾自己辉煌的职业生涯，更能深入思考自己对这项运动所作出的深远贡献。

现年45岁的费德雷尔将于美国时间星期六（8月29日）在罗得岛州纽波特正式进入名人堂，同期入选的还有资深网球评论员玛丽·卡里洛（Mary Carillo）。

曾斩获20座大满贯单打冠军的费德雷尔在星期五（28日）的新闻发布会上坦言，这项荣誉与他球员时代所追求的奖杯和世界排名截然不同。“这是一项极大的殊荣，也是我们在这项运动中所能获得的最高荣誉之一。”

费德勒尔职业生涯战绩辉煌，包括创纪录的八座温网冠军、六座澳网冠军、五座美网冠军和2009年的法网冠军，达成职业生涯“全满贯”壮举。此外，他还在2008年北京奥运会搭档瓦夫林卡（Wawrinka）夺得男双金牌，并在2014年率瑞士队捧得戴维斯杯。2022年退役前，他共夺得103座ATP巡回赛单打冠军，位居世界第一长达310周。

费德雷尔：致力于改善球员待遇与比赛环境

然而，这名瑞士巨星希望人们在评价他的贡献时，不仅局限于耀眼的冠军奖杯和标志性的单手反拍。

费德雷尔说：“我希望自己不仅是网球运动的优秀代表，更希望通过与ATP（男子网球协会）、四大满贯组委会、球员和球员工会的深入对话，推动这项运动朝着正确的方向发展。”

他一路来致力于推动赛事总奖金增长，不仅提高冠军奖金，也大幅提升第一、第二轮出局球员的报酬，同时改善球场设施、医疗团队及媒体工作环境。“如今有更多球员能够依靠打球维持生计，我希望自己在其中尽一分力。”

坦然面对压力 期待未来回馈网坛

回顾从一名年轻新星成长为全球体坛巨星的历程，费德雷尔坦言自己很早就学会拥抱压力。“我天生就喜欢胜利的感觉，比起5号或18号球场，我更享受在中央球场的万众瞩目。但外界的舆论有时会像风暴一样席卷而来，尤其是当外界纯粹以输赢来评判你时，你可能会失去打球的乐趣。不过，整体而言，我很好地保持对巡回赛的热爱与快乐。”

日前在美网开打前的表演赛中亮相的费德雷尔也透露，未来不排除出任拉沃尔杯队长、指导年轻球员或担任比赛解说员的可能。

“我希望能回馈这项运动。我每年仍会出席三到五场赛事，以保持联系。思考未来能为网球做些什么有意义的事，让自己的心态保持年轻。”