（纽约综合电）西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）于新加坡时间星期六（8月29日）在赛前记者会上表示，即将开启美国网球公开赛卫冕征程，且手腕伤势已无大碍，身体感觉已达“百分之百”状态。不过，经历了长达四个月的休战期，这名大满贯冠军坦承内心仍难免有些焦虑。

现年23岁的阿尔卡拉斯今年1月在澳大利亚公开赛夺冠，成为史上“全满贯”最年轻的球员。然而，他在4月中旬的巴塞罗那公开赛因右手腕受伤退赛后，便一直缺席单打赛场，接连错过了法国公开赛和温布登锦标赛。

谈及复出心态，阿尔卡拉斯表示，赛前高强度的训练帮助他找回了节奏。“我必须来到这里与其他球员一起训练，重新感受比赛的竞争氛围，这极具挑战性。但我现在感觉很好，这让我明白目前的担忧更多只是心理层面的障碍。”

他补充说：“我必须信任团队，他们告诉我一切都没问题，所以只要全力以赴就好。我正努力摆脱内心的恐惧。”

阿尔卡拉斯将在男单首轮迎战俄罗斯球员萨菲乌林（Safiullin）。

主要对手看好其卫冕前景

尽管久离战阵，一众顶尖好手依然不敢轻视阿尔卡拉斯的实力。世界第一的辛纳（Sinner）因膝伤退赛后，原排名世界第四、升为赛会头号种子的德国名将兹维列夫（Zverev）说：“他可能在前一两场比赛会显得有些生疏，但只要闯过这一关，他绝对是夺冠热门之一。”

美国名将弗里茨（Fritz）也认为，在采取五盘三胜制的大满贯赛事中复出并不容易，但随着赛程推进，阿尔卡拉斯完全有能力迅速找回巅峰手感。

双雄对决暂告段落

阿尔卡拉斯与辛纳在2025赛季平分了四大满贯冠军，被视为网坛新一代的“双雄争霸”。随着辛纳因伤退出本届美网，两人在2026年的大满贯赛场上将无法实现交锋。

阿尔卡拉斯对此感叹：“我们大概有六七个月无法在赛场上碰面，坦白说，这种感觉有些遗憾。我衷心祝愿他早日康复，期待看到他以最佳状态重返赛场。”