（慕尼黑法新电）德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich） 在新加坡时间星期六（8月29日）举行的新赛季揭幕战中，在主场以5比1横扫斯图加特（Stuttgart），顺利开启卫冕征途。

这场比赛是上赛季德国杯决赛的重演。尽管巴伐利亚首府天空飘着细雨、场地湿滑，拜仁从始至终掌控比赛节奏，其中奥利塞（Olise）状态极其出色。

第21分钟，乌帕梅卡诺（Upamecano）接基米希（Kimmich）开出的角球高高跃起头球破门，帮助主队取得领先。尽管斯图加特的瓦格诺曼（Vagnoman）在下半场扳平比分，但拜仁在三分钟之内凭借奥利塞的精彩进球，以及瓦格诺曼的乌龙球迅速重夺领先优势。

比赛尾声阶段，迎来德甲首秀的新援赛巴里（Saibari）助攻队友帕夫洛维奇（Pavlovic）破门；伤停补时阶段，迪亚斯（Diaz）再下一城锦上添花，帮助拜仁将联赛揭幕战不败纪录延续至第15个赛季。

拜仁后卫莱默尔（Laimer）赛后赞扬奥利塞说：“他很大程度上依赖于直觉，能在对手做出反应前做出应对，这是极其惊人的品质，尤其是在一对一的情况下。你需要那种本能去解读局势：什么时候传球、什么时候盘带、什么时候射门。和他一起在场上比赛真的非常有趣。”

曾14次攻破斯图加特大门，其中包括三次帽子戏法的凯恩（Kane）本场表现相对平淡，并在下半场后半段被替换下场。

凭借这场大胜，拜仁极有可能在首轮战罢后登顶德甲积分榜，将他们自2024年9月以来的榜首纪录延续至第67个比赛日。