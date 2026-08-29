经过调整与最后统计，新加坡将在9月19日开幕的2026年爱知—名古屋亚运会派出304名运动员参加27个大项，其中超过六成是新人，包括年纪最大（38岁）的水球选手周湘根，以及年纪最小（下月满15岁）的游泳小将沈恩熙 。

继杭州亚运会后，击剑运动员再获青睐，重剑女将可丽雅携手皮艇男运动员黄伟成被选为本届亚运会的擎旗手。

在三年前的杭州亚运会上，被赋予这项任务的是花剑女将阿米塔与武术队里的“大哥大”林思韦。

和阿米塔一样，可丽雅是两届奥运会选手，并将第三次参加亚运会。黄伟成则是第四次征战亚运会，他因为目前在波兰参加世界皮划艇静水锦标赛而没能出席由新加坡体育理事会和全国奥林匹克理事会星期六（8月29日）上午在加冷汇的华侨银行广场（OCBC Square at the The Kallang）举办的授旗仪式。

可丽雅：以前甚少有机会参加开幕式

可丽雅在授旗礼后接受媒体访问时说，很惊讶自己会被选为旗手，尤其是紧接着队友阿米塔之后。

她说：“以前很少有机会参加开幕式，因为我们的比赛通常在开幕式后隔天一早就开始了，但今年赛程有变，所以很高兴能够参与开幕式，并以擎旗手的身份率队入场。

“我从没想过自己会有这样的机会，这真的很特别。”

新加坡击剑队在近两年的亚锦赛都有不俗的表现，共进账一银三铜。其中，可丽雅在去年夺得个人重剑铜牌后，今年再与队友们一起拿下团体赛铜牌，因此她相信，新加坡击剑队“很有机会在亚运会上取得好成绩。”

她补充道：“当然，我想把奖牌带回来，但这不是件简单的事。亚洲的击剑竞争非常激烈。

“虽然距离我的第一届亚运会已过了八年，我也去过很多大赛，但这不意味着一切就会变得容易。”

38岁科技企业总裁献亚运会首秀

38岁的水球运动员周湘根是本次新加坡代表团最年长的代表。

出生于新加坡，但因父母是台湾人而在2022年前还是台湾籍的周湘根，是一名名副其实的大器晚成运动员。他在十几岁后期才开始学游泳，并在就读于新加坡国立大学时才真正开始认真投入水球训练。

值得一提的是，周湘根不仅在身高上“高人一等”（1米90），还是本地一家科技企业的联合创始人和总裁。

不过，这名已有两个孩子的爸爸却到了去年的泰国东运会才第一次身披新加坡战袍出战大赛，下月则将迎来亚运会首秀。

对于自己是整个新加坡代表团最“老”运动员的这一点，周湘根说：“我认为能在38岁的这个年纪代表新加坡参赛是个荣幸。这很不容易，也很累，但正如大家常说的，‘压力是一种荣幸’，所以我会怀着荣誉感迎接这份压力，看看我们能为新加坡在亚运会上做些什么。”

谈到目标，周湘根则直言：“我们会尽全力争取至少进前四。”

新加坡男子水球队在去年的亚锦赛上排名第六，但周湘根强调，那不是水球队的完整阵容。为了这次的亚运会，他们召回不少经验丰富的老将，训练次数与强度也远胜过往，备战十分充足。

由于爱知—名古屋亚运会的帆船赛不设水翼风筝板项目，因此我国的奥运会铜牌得主、上届亚运会为新加坡贡献一金的墨士廉届时将不会亮相；长期作为新加坡游泳主力的“柯家三杰”柯婷文、柯正文和柯敬文也都各自为了深造而不会参赛。

久违的我国乒乓球国手周靖祎高举奥林匹克火炬，带领约2000人展开环绕加冷汇，约3.7公里的奥林匹克步行活动。（海峡时报）

除了亚运会之外，体理会与全国奥理会星期六也宣布10月31日至11月13日举行的达喀尔青年奥运会的新加坡代表团擎旗手，他们分别是17岁的羽毛球小将黄瑱宏和15岁的乒乓球小将黎明映。我国共派出13名选手角逐本届赛事的九个大项。

永续发展与环境部长兼全国奥理会主席傅海燕，以及文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟是活动主宾。

当天也举办了奥林匹克日步行活动，约2000人参与活动。