（斯德哥尔摩路透电） 巴黎圣日耳曼（Paris St Germain）后卫马尔基尼奥斯（Marquinhos）在新加坡时间星期六（8月29日）凌晨于伤停补时末段破门，帮助法甲卫冕冠军在客场以2比2逼和里尔（Lille）。球队在揭幕战战平雷恩（Rennes）之后，大巴黎在新赛季的开局阶段显得步履维艰。

由于球场票务系统出现故障，本场比赛的开球时间被迫推迟15分钟。不过当比赛正式开打后，双方都没有浪费时间，迅速展开对攻。

大巴黎的哈基米（Hakimi）开场不久后的一记劲射偏出球门，吉鲁（Giroud）的射门则迫使巴黎门将萨福诺夫（Safonov）做出扑救。

继首轮2比2战平雷恩的低迷表现后，大巴黎的情况在第21分钟进一步恶化。里尔的冰岛中场核心哈拉尔德松（Haraldsson）接吉鲁送出的精彩逆向传球，敲开萨福诺夫把守的大门，帮助主队取得领先。

尽管拥有豪华的进攻阵容，但在里尔收缩防线的严密防守下，大巴黎整场比赛缺少攻门良机。当巴克瓦（Bakwa）在第84分钟破门得分时，里尔似乎已经将胜利稳稳收入囊中。

然而，巴黎圣日耳曼中场维蒂尼亚（Vitinha）在伤停补时第一分钟的射门直挂球门左上角，为球队重新燃起一丝希望。这名葡萄牙国脚随后在第五分钟后送出传中，助攻马尔基尼奥斯头球破门扳平比分，完成一场不可思议的大逆转。

目前，里尔在前两轮比赛中1胜1平积4分暂列积分榜榜首，而再次完成绝地逃生的大巴黎两战皆平积2分，暂列第六位。