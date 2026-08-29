我国保龄球小将努拉·萨萨比拉（Nura Salsabila）在新加坡时间星期六（8月29日）夺得女子高手赛银牌，不仅收下个人本届赛事的第三枚奖牌，还助新加坡队在第25届亚洲青少年保龄球锦标赛上以三金二银二铜的战绩称霸奖牌榜。

18岁的努拉先是在本届赛事的女子单人赛中斩获铜牌，之后又与符睿旂、符诗恩和利喜恩携手摘得女团金牌。在星期六进行的高手赛中，她延续出色状态，打出3195总瓶分排在全部16名球员的第三位，顺利闯入晋级赛（stepladder）。

晋级赛中，努拉以221比156完胜中华台北的李宜柔。之后的决赛首局中，努拉以189比191惜败来自科威特的莎丽法·阿斯坎德（Sharifa Askander），第二局她以173比181不敌，最终以10瓶分微差憾负摘银。

五日三牌 努拉：心态调整是重点

赛后，努拉对《联合早报》说：“这绝对是一次扣人心弦的经历，尤其是决赛的第一场比赛，比分咬得非常紧。在那种关键时刻，我尝试在压力下保持冷静，专注于眼前的每一次投球，并确保稳稳补上每一球。

“我为自己在那些艰难时刻能够稳住阵脚、顽强拼搏到底而感到无比自豪。这也充分证明，我们为这次亚洲青少年锦标赛所付出的所有汗水和精心准备，真的得到了回报。”

在五天的赛期内保持高水平的稳定输出，并最终拿下三枚奖牌，努拉透露，心态上的自我调整是关键。

她补充说：“这次锦标赛对我来说是一次极其意义非凡的经历。能够为新加坡带回三枚奖牌，是一份至高无上的荣誉，也是一个让我们深感自豪的成就。这次的成功也为我们注入强大的动力，激励我们在展望未来的比赛时，继续提升自我，更加刻苦地训练。”

本届赛事我国首枚金牌来自18岁的符睿旂，她在星期一（24日）登顶女单赛，之后还助女队在星期四（27日）斩获女团金牌。而第三枚金牌则来自由薛智允、伊兹·伊尔凡、吴绍瑞和林国昇组成的男子A队。

新加坡也因此在奖牌榜上力压拿到二金三银一铜的香港A队，马来西亚以二金一银位列奖牌榜第三。我国男子B队也收下男团铜牌，但只有A队的奖牌计入最终的排行。