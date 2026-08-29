新加坡泳将叶彦希星期六（8月29日）在2026年新加坡短池游泳邀请赛中表现亮眼，在男子200米蝶泳预赛游出1分55秒99，打破全国纪录。这个成绩无疑为他接下来的亚运会处子秀注入一剂强心针。

在出战本届邀请赛之前，现年20岁的叶彦希已将刷新全国纪录锁定为自己的首要目标。然而，在预赛中便能取得如此突破，确实超出了他本人的预期。

此前，我国男子200米蝶泳短池的全国纪录，是由王竣毅在2021年全国锦标赛上所创下的1分56秒42。在男子蝶泳短池项目上，另外两项50米（21秒93）与100米（49秒37）的全国纪录则均由名将张正伟创造。

叶彦希赛后接受《联合早报》访问时说：“比赛前，我的目标确实是打破全国纪录。不过，考虑到过去这一周我的训练强度非常大，我完全没料到能在预赛阶段就达成这个目标。能游出这样的成绩，对我来说是一个非常积极的惊喜。”

这次在预赛阶段的爆发并非偶然，而是叶彦希过去一年针对性训练的成果。由于许多国际大赛的预赛都安排在上午进行，如何能在早晨就调动最佳状态，成为了他重点攻克的难题。

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谈及这项新纪录将如何帮助他备战亚运会，叶彦希说：“在过去的一年里，我一直致力于提升自己在早上游出好成绩的能力。能够打破纪录并在早晨游出高水平，希望能为我接下来出战亚运会建立信心。届时我将面临非常激烈的竞争，唯有如此才能去争取一个决赛席位。”