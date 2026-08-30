新加坡高尔夫球总会前会长陈聪发本月中旬任期结束，回望过去八年，他要的不只是留下成绩，而是建立一套能走下去的系统。而谈及即将开幕的2026年爱知·名古屋亚运会，他认为男女队都有竞争领奖台的机会，由陈暄尹带领的女队尤其值得期待。

陈聪发第一次拿起高尔夫球杆是大约33岁时，并非出于热爱，而是工作需求。当时他在RHTLaw Asia律师事务所担任主席，上司希望他通过打高尔夫球拓展人脉、促进业务往来，他便因此走进球场。

陈聪发在法律上的专业领域包括企业融资、并购、项目融资、企业治理、监管咨询及私人财富架构规划等，他是许多企业、金融机构、董事会和家族企业所信赖的顾问。