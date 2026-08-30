（迈阿密综合电）阿根廷球星梅西（Messi）星期天（8月30日）在美职联（MLS）首次单场攻入四球，帮助迈阿密国际（Inter Miami）以7比1大胜蒙特利尔（Montreal），终结各项赛事连续五场不胜的颓势。

梅西在上半场结束前不久打破1比1的僵局，第52分钟带球连续摆脱三名防守球员，再进一球。第83分钟，梅西完成帽子戏法，并在完场补时第六分钟主罚自由球破门。这也是梅西职业生涯第九次在单场比赛中攻入至少四球。

梅西本赛季已经攻入18球，超越达拉斯（Dallas）的穆萨（Musa，16球），登上美职联金靴奖射脚榜首位。达拉斯将在新加坡时间星期一（8月31日）客场挑战圣路易斯城（St. Louis City）。

迈阿密国际目前战绩为12胜四负六平，积42分；蒙特利尔则以五胜11负六平，积21分，联赛连续四场不败遭到终结。

值得一提的是，老将卡塞米罗（Casemiro，第20分钟）、苏亚雷斯（Suarez，第80分钟）和新秀亚历山大·肖（Alexander Shaw，第89分钟）也都为迈阿密国际各攻入一球。蒙特利尔则由赫伯斯（Herbers）在第37分钟进球。