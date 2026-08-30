（塞维利亚综合电）体育马德里（Atletico Madrid）在新加坡时间星期天（8月30日）结束的西甲联赛以3比1客胜塞维利亚（Sevilla），以不败战绩登上联赛榜首，暂时将前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）的转会风波抛诸脑后。

体马此前多次否认阿尔瓦雷斯会转投巴塞罗那（Barcelona），这名希望离队的前锋也一直与英超卫冕冠军阿申纳（Arsenal）联系在一起。

据西班牙媒体报道，阿尔瓦雷斯已向体马提交医疗证明，称自己正在遭遇抑郁症折磨。（路透社档案照片）

上周末，在体马主场2比2战平比利亚雷亚尔（Villarreal）的比赛中，阿尔瓦雷斯遭到自家球迷嘘声。此役，这名阿根廷国脚没有进入比赛名单。主帅西梅奥内（Simeone）称他“正在经历属于自己的个人过程”。

顶替阿尔瓦雷斯首发的两名前锋很快产生化学反应，在第四分钟帮助体马取得领先。今夏从欧洲冠军巴黎圣日耳曼（PSG）加盟的韩国国脚李刚仁送出精彩直塞传球，撕破塞维利亚防线，助攻西班牙世界杯冠军队成员巴埃纳（Baena）低射破门。

从法甲登陆西甲后，韩国国脚李刚仁（右）状态火热，已在三场联赛为体马送出一球一助攻。（路透社）

体马在第26分钟由卢克曼（Lookman）扩大领先，并在仅七分钟后，就由巴埃纳上演梅开二度，上半场就以三球优势遥遥领先。

塞维利亚下半场表现有所改善，并凭借谢拉（Sierra）在第66分钟的凌空抽射扳回一球，但始终没有展现出完成逆转的可能。

赛后，巴埃纳说：“成为世界冠军能够提升你的信心，尤其是在我参加了一届表现出色的世界杯之后。现在的目标就是保持这样的势头。”

皇家贝蒂斯全胜开局告终 皇家社会击退西班牙人

另一方面，皇家贝蒂斯（Real Betis）的全胜开局宣告终结，客场以2比5惨败莱万特（Levante）。

贝蒂斯上赛季排名第五，时隔多年重返欧冠联赛。如果此役取得开季三连胜，他们原本可以登上积分榜榜首，但未能如愿。

皇家社会（Real Sociedad）则在主场以2比1击败西班牙人（Espanyol），结束开季的两连败。