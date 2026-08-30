（柏林法新电）德甲升班马埃弗斯堡（Elversberg）星期六（8月29日）在德甲首轮爆出冷门，在队史首场顶级联赛比赛中主场3比2击败2023-24赛季冠军莱沃库森（Leverkusen）。

埃弗斯堡是德国顶级联赛历史上拥有球队的最小城镇，人口仅约1万3000人。不过这支上赛季德乙亚军在开赛10分钟内就取得2比0领先，佩特科夫（Petkov）和美国前锋坎贝尔（Campbell）只相隔约60秒，在第八和第九分钟连进两球。

下半场开始才25秒，莫克瓦（Mokwa）再下一城，为埃弗斯堡建立三球优势。莱沃库森依靠前锋希克（Schick）和科法内（Kofane）过后扳回两球，避免遭到大比分惨败。

五年前还在德国第四级别联赛作战的埃弗斯堡如今拿下这场历史性胜利。队长平克特（Pinckert）赛后说：“今天（的胜利）无法用语言来形容。

“我们努力奋斗，赢得了参加这个联赛的资格。这场胜利是应得的。我为这支球队感到无比自豪。”

多特蒙得2比0吞汉堡

另一方面，上届亚军多特蒙德（Dortmund）在主场以2比0战胜汉堡（Hamburg），迎来开门红。

吉拉西（Guirassy）第八分钟接到希腊18岁新援卡雷察斯（Karetsas）的助攻，为球队取得梦幻开局。另一位今夏加盟多特蒙德的希腊中场康斯坦特利亚斯（Konstantelias）在上半场也进球，不过他下半场中段在一次拼抢后倒地，随后立即被换下，并捂着自己的左膝，为胜利蒙上阴影。

多特蒙德年轻前锋伊纳西奥（Inacio）在替补登场后不久的第77分钟，因一次危险犯规被直接红牌罚下，但主队最终守住胜局。

多特主帅科瓦奇（Kovac）说：“（康斯坦特利亚斯的）完整诊断结果明天才会出来，但医生告诉我情况看起来不太好。”

其他比赛中，莱比锡（Leipzig）主场3比0轻取门兴格拉德巴赫（Monchengladbach）。回归莱比锡的前切尔西（Chelsea）前锋恩昆库（Nkunku）贡献一次助攻。

柏林联（Union Berlin）在1比3落后的情况下，依靠斯卡克（Skarke）在补时阶段攻入绝平球，在主场最终以3比3战平法兰克福（Frankfurt）。法兰克福前锋埃布努塔利卜（Ebnoutalib）上演帽子戏法，但遗憾球队无法全取三分。

科隆（Koln）则在两度落后的情况下追平比分，最后完成逆转，3比2战胜霍芬海姆（Hoffenheim）。替补登场的达林加（Dallinga）攻入第二和第三球，成为逆转功臣。