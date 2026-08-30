（罗马综合电）意甲第二轮在星期天（8月30日）凌晨展开多场较量，尤文图斯（Juventus）凭借主帅斯帕莱蒂（Spalletti）的神换人，由两名替补在下半场连下两城后，在主场以2比0击败帕尔马（Parma），取得开季两连胜。

面对帕尔马，尤文在都灵安联球场踢得并不轻松。双方上半场互有攻守，但始终无法打破僵局，其中葡萄牙前锋孔塞桑（Conceicao）第33分钟的射门击中立柱，尤文错失领先机会。

易边再战，尤文主帅斯帕莱蒂陆续调整阵容，替补上阵的尼科拉斯·冈萨雷斯（Nicolas Gonzalez）第62分钟在禁区外远射中柱弹回，但他随即跟进补射入网，助尤文以1比0打破僵局。

尼科拉斯·冈萨雷斯（中）回归球队首秀，即用进球为尤文打破僵局。（法新社）

帕尔马第88分钟后场传球失误，尤文断球后发动进攻，替补登场仅三分钟的科普迈内尔斯（Koopmeiners）在禁区线上低射远角破门，助队以2比0取得二连胜。

赛后，冈萨雷斯当选全场最佳球员。这名阿根廷边锋上赛季被租借到体育马德里（Atletico Madrid），如今回归首场便进球的他说：“我太想念这件球衣了，所以我很高兴，因为进球并取得胜利，让我心满意足地回家。”

尤文主帅斯帕莱蒂也对冈萨雷斯的表现赞不绝口，认为他改变了比赛节奏。他指出：“冈萨雷斯上场后立刻影响比赛节奏，给到很大助力。他就是这种风格的球员，对我们非常有用。”

尤文上赛季最终仅排名意甲第六无缘欧冠，本赛季自然希望重新回到争冠行列，目前两轮过后保持全胜且一球未失，取得理想开局。

菲奥伦蒂那百年庆典黯然失色

另一边厢，曾两次夺得意甲冠军的老牌劲旅菲奥伦蒂那（Fiorentina）却在主场以0比3不敌升班马弗罗西诺内（Frosinone），苦吞两连败后暂时在积分榜垫底，让百年庆典演变成一场苦涩回忆。

恰逢球队成立100周年，菲奥伦蒂那在弗兰基球场身披百年纪念球衣迎战弗罗西诺内。球场气氛原本充满庆典色彩，球队传奇人物巴蒂斯图塔（Batistuta）和名帅拉涅里（Ranieri）等也到场观战。

然而，菲奥伦蒂那始终无法将优势转化为进球，反倒是弗罗西诺内抓住机会率先打破僵局。雷蒙多（Raimondo）第26分钟抢点破门，布拉卡利亚（Bracaglia）第38分钟再下一城，让弗罗西诺内半场2比0领先。

易边再战，菲奥伦蒂那依旧无法找到破门办法，反而在第68分钟再次遭到打击。雷蒙多胸部停球后凌空抽射完成梅开二度，将比分锁定在3比0。

上季排名第15的菲奥伦蒂那，今夏在转会市场斥巨资引进多名新援，但这些改变仍未收到预期效果。菲奥伦蒂那首轮在客场以0比4惨败罗马，如今又在主场遭升班马零封，一球未进却已经丢掉七球，目前暂居积分榜榜尾。