（利物浦综合电）英超劲旅“红军”利物浦（Liverpool）前锋哈克波（Gakpo）有意转投“蓝月亮”曼市（Manchester City），两队已经展开谈判，这名荷兰前锋的未来将成为转会窗口最后三天的焦点。

曼市和“热刺”托特纳姆（Tottenham）都对27岁的哈克波感兴趣，但据消息人士透露，若离开安菲尔德，哈克波本人更倾向加盟曼市。

曼市已于星期六（8月29日）晚上联系利物浦，商谈转会事宜。

哈克波在2023年1月从荷甲球队艾恩德霍芬（Eindhoven）加盟利物浦，截至目前已在英超出场91次，攻入33球。

星期六，他在对阵诺丁汉森林（Nottingham Forest）的比赛中助攻伊萨克（Isak）进球。在前一周对垒纽卡斯尔（Newcastle）的比赛中也进球，表现不俗。

近日，利物浦刚刚同意以一笔最高可达1亿2300万英镑（约2亿1220万新元）的交易，从法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）签下边锋巴尔科拉（Barcola）。

随着穆尼奥斯（Munoz）加盟、恩古莫哈（Ngumoha）崭露头角，以及巴尔科拉即将加盟，哈克波很清楚自己可能不再是球队的首选。

利物浦也希望在批准哈克波今夏离队前，先签下一名新的前锋。

红军目前将目光投向布赖顿（Brighton）边锋明特（Minteh）和水晶宫（Crystal Palace）前锋萨尔（Sarr）。

不过，在埃基蒂克（Ekitike）因跟腱断裂预计缺阵至2027年和伊萨克近期伤病困扰的情况下，放走哈克波对红军来说会是个巨大的风险。