（芝加哥路透电）美国总统特朗普将担任2026年高尔夫球总统杯（Presidents Cup）名誉主席，并计划出席这项将于9月24日至27日在芝加哥梅迪纳乡村俱乐部举行的赛事。

特朗普在社交平台Truth Social发表声明说：“应美国职业高球巡回赛（PGA Tour）及优秀的新任首席执行官布莱恩·罗拉普（Brian Rolapp）的邀请，我很荣幸担任即将在芝加哥梅迪纳乡村俱乐部举行的总统杯名誉主席。

“这将是一场特别令人期待的赛事。两支球队都人才济济。我期待届时亲临现场，并向两队所有出色的运动员致意！感谢大家对此事的关注。芝加哥见！”

总统杯是一项两年一度团体赛，在美国代表队和世界各国代表队（不包含欧洲选手）之间进行。

特朗普在第一任总统任期内，也曾担任2017年总统杯名誉主席。当届赛事在新泽西州自由国家高尔夫俱乐部举行，美国队当时以19比11击败国际队。

美巡赛首席执行官罗拉普在声明中说道：“总统杯拥有邀请来自世界各地、跨越不同政治立场的世界领袖参与赛事的悠久传统，特朗普总统的参与延续了这个传统。他将有助于提升总统杯在国际舞台上的影响力，同时进一步推动我们通过高球凝聚人们的使命。”

担任过这项赛事名誉主席的知名政治人物还包括美国前总统老布什、小布什、奥巴马、澳大利亚前总理莫里森和韩国前总统朴槿惠等人。

本届，美国队将由斯内德克（Snedeker）担任队长，对阵由澳大利亚名将奥格维（Ogilvy）率领的国际队。