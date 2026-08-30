作为今年比亚迪新加坡国际马拉松的主要赛事，长42.195公里的比亚迪全程马拉松，9000个面向新加坡跑者的名额，星期天（8月30日）在报名截止日期的一个月前已经满额。

全程马拉松总参赛名额为1万2000个，主办方宣布除了9000个本地跑者名额已报满，预留给国际跑者的3000个名额也仅剩少量席位。阿迪达斯半程马拉松1万8000个报名席位剩下不足30%。报名将在9月30日截止，或提前达到人数上限时关闭。

新加坡体育理事会副总裁（发展）杨竣文说：“（全程）马拉松（的本地席位）在赛前三个月即告售罄，显示出跑步运动在本地社群中的受欢迎程度。体理会一直与新加坡国际马拉松密切合作，从赛道设计到跑者准备等方面提升参赛体验和安全性。首次参赛者踊跃报名尤其令人鼓舞，我们希望他们的旅程能激励更多人动起来。”

原“渣打银行新加坡马拉松赛”今年更换了主办方和冠名赞助商，今年起更名为“比亚迪新加坡国际马拉松赛”，阿迪达斯则是呈献赞助商。比赛的多个项目，将在12月4日至6日举行。

整体来看，接近40%的全马和半马参赛者，将首次挑战各自报名的项目。在这些首次参赛者中，超过60%是新加坡人。目前也已有来自95个国家的跑者报名参加各项比赛。

优化赛道路线 薛尔思桥路段回归

主办方已经在今年8月中公布了所有项目的跑道，并对往年的路线进行了优化。全马、半马、渣打10公里跑和5公里跑都从F1维修大楼开始，在国家体育场结束。

在2024年设在32公里处的全马西海岸高速公路爬坡路段，将被移至约8公里处，使其安排在清晨较凉爽、天色较暗的时段，避免跑者在上午后段较炎热的时间进入比赛最后阶段。

在东海岸公园，主办方首次获准将脚踏车道和东海岸副路（East Coast Park Service Road）同时纳入路线。跑者将通过脚踏车道进入东海岸公园，并经由副路返回。

跑者将和往年一样经过新加坡多座地标，不同的是去年被取消的挑战性薛尔思桥爬坡路段，将重新纳入全马和半马赛道。

主办方将在参赛者在这里开始爬坡前设置特别补给区，除了标准赛事补给中的等渗饮料（isotonic drinks）和能量胶外，跑者还可享用便于食用分量的新加坡小吃。赛事也将提供能快速补充葡萄糖的碳酸饮料，沿途靠近该路段的位置还将安排志愿者啦啦队，为跑者提供更多动力。

和苏睿勇合作推出训练指南供免费使用

在公布赛道的同时，赛事也开放了一份和新加坡全国马拉松纪录保持者苏睿勇共同制定的官方长跑训练指南，未报名比赛的跑者也可通过网站索取。

训练指南涵盖配速、热适应、比赛营养、恢复和伤病预防等内容，并提供从5公里到全程马拉松四个距离的逐周训练计划。截至目前，下载量已超过2000次。