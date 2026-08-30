（伦敦法新电）阿根廷2022年世界杯冠军门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martínez），星期天（8月30日）从英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）加盟切尔西（Chelsea）。

据英国媒体报道，现年33岁的马丁内斯与切尔西签下了一份为期三年的合同，转会费为750万英镑（约1295万元）。

马丁内斯在切尔西官网发布的声明中说：“我充满激情，也用心去比赛。我会在每一场比赛、每一次训练中付出100%，让俱乐部、我的队友和球迷感到自豪。”

Welcome to Chelsea, Emi! 👊 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2026

重返伦敦开启生涯新页

马丁内斯将重返伦敦，他的职业生涯是从阿申纳（Arsenal）起步，但他当时从未在炮兵一线队站稳脚跟。

在经历多次从酋长球场外租后，马丁内斯于2020年加盟维拉，并随后为球队出场超过250次，帮助球队在上赛季拿下欧洲联赛冠军。他也在2022年作为世界杯冠军，当选赛事金手套奖，并两次成为国际足联年度最佳门将。

维拉不久前引进了24岁的日本门将铃木彩艳，让马丁内斯的离队在意料之中。

切尔西目前的头号门将桑切斯（Sanchez）在球队首轮3比2击败富勒姆（Fulham）的英超比赛中再次受到批评，马丁内斯的到来或许将让桑切斯失去位置。

莱奥转会加拉塔萨雷 维拉引援失败

💊 Yeni transferimiz Rafael Leão, sponsorumuz @AcibademSaglik Maslak Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti! ✅ pic.twitter.com/OsUN55iqhs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2026

另一方面，维拉引进葡萄牙前锋莱奥（Leao）的计划失败。莱奥同日离开效力了七年的体育米兰（AC Milan），转会土耳其劲旅加拉塔萨雷（Galatasaray）。

加拉塔萨雷称，他们为这名27岁的攻击手支付了3800万欧元的转会费，与他签下了四年的合同，年薪为1000万欧元。加拉塔萨雷和体米也达成协议，莱奥下一次转会的20%利润将支付给体米。

莱奥在2019年以当时创体米纪录的4950万欧元的转会费从里尔加盟体米，此后为米兰出场291次，攻入80球。他是米兰赢得2021-22赛季意甲冠军的关键人物，但过后他的表现下滑，在体米的最后阶段蒙上了阴影。

今年夏天早些时候，米兰以7400万欧元从巴黎圣日耳曼（PSG）签下另一名葡萄牙攻击手拉莫斯（Ramos），刷新了俱乐部转会费纪录。