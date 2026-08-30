（海牙综合电）荷兰足总星期天（8月30日）公开表示，已经对国际足球联合会主席因凡蒂诺（Infantino）的领导失去信心，并提议在阿姆斯特丹主办一场聚焦国际足联未来的国际峰会，邀请211个会员协会及各大洲足联共同商讨国际足联的改革方向。

荷兰足总希望通过这场峰会，为国际足联未来的治理模式、社会责任，以及全球足球发展确立新的方向，并在此基础上寻找能够推动改革落实的领导层。

作为创始会员协会之一，荷兰足总指出，国际足联的改革不应由任何一个地区单方面决定，因此这场峰会不应成为“欧洲为世界其他地区制定的计划”。

荷兰足总同时宣布，已不再信任现任主席因凡蒂诺的领导能力，认为国际足联从2027年起需要新的领导层。不过，荷兰足总并不希望此次提出的峰会，将改革讨论局限于因凡蒂诺个人，而是应该探讨世界足球需要一个怎样的国际足联。

荷兰足总愿意在阿姆斯特丹主办这场峰会，并指出阿姆斯特丹在国际足联历史上拥有特殊地位。至于峰会何时举行，目前尚未公布具体日期。

提出多项改革方向

现年56岁的因凡蒂诺自2016年起出任国际足联主席，原本预计将在明年3月举行的主席选举中竞逐第四个、也是最后一个任期。不过，他此前推动引入私人资本投资国际足联旗下赛事引发强烈争议，这项计划最终被撤回。

荷兰足总文告指出，目前国际足联的权力过度集中于主席一人，主席个人与国际足联行政机构之间缺乏足够清晰的权责划分。荷兰足总希望提高国际足联的透明度，建立独立监督机制，并为不同意见提供更大的表达空间。

总会强调，足球不仅是一项体育运动，也能够团结社会、消除隔阂，并为全球数以百万计的儿童和年轻人创造机会。荷兰足总也认为，国际足联成立的初衷就是发展足球，并建议国际足联将90%的收入重新投入足球事业。