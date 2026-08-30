2026年爱知—名古屋亚运会开赛前，新加坡帆船选手卢军汉前往爱尔兰都柏林训练一个月，并参加当地举行的男子标准激光型帆船（ILCA 7）世界锦标赛。他凭借稳定且出色的表现，在星期天（8月30日）的决赛中获得第七名，不只缔造个人最佳成绩，也是我国和亚洲选手历来在这项赛事的最好成绩。

本届世界锦标赛于8月23日至30日举行。29岁的卢军汉在比赛初期并不处于争牌行列，但随着赛程推进，他逐渐找回状态，一步步提升总排名，并连续三天跻身前三。在第三天和第四天比赛结束后，他更一度升上总排名第一。

星期六（29日）的比赛结束后，卢军汉暂居第二。当天比赛过程中，他曾面临棘手局面，但最终选择相信自己的判断，并成功抓住风向变化，在第二场比赛取得佳绩，也为最后一天的冲刺保住争牌希望。

本届世锦赛在进入最终决赛轮前，采取了罕见的积分减半机制。这意味着所有选手的先前积分均被折半带入决赛，这极大地缩小了选手间的积分差距，让冠军悬念和领奖台争夺变得空前激烈。

来到星期天的最后一天比赛，卢军汉的发挥不太理想，在10名选手竞争的两轮决赛中，分别排名第十名和第八名，最终积50分，排名从原本的第二位滑落至第七位。

虽然无缘奖牌，但这个排名仍大幅刷新卢军汉在世锦赛的最佳成绩，此前他最好的成绩是在2025年世锦赛取得的第14名。

最终夺冠的是匈牙利选手沃德瑙伊（Vadnai，47分），澳大利亚的两届奥运会和两届世锦赛冠军沃恩（Wearn）与英国的贝克特（Beckett）同为48分，不过因为沃恩在最后一场比赛率先冲线而得银，贝克特摘铜。在帆船比赛中，第一名得一分，第二名得两分，以此类推，因此总分更低的选手获胜。

世锦赛后，卢军汉将返回新加坡休整，随后前往日本参加爱知—名古屋亚运会，力求卫冕。