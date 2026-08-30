18岁的新加坡小将李幸鸿星期天（8月30日）在新加坡全国游泳短池邀请赛男子200米仰泳夺冠，并刷新全国短池纪录，为即将到来的爱知—名古屋亚运会增添信心。

李幸鸿以1分55秒01刷新郑诠龙在2024年写下的全国纪录，后者当时的成绩为1分56秒70。

李幸鸿赛后说，自己赛前确实将全国纪录定为目标，但并没有十足把握能够做到，因此比赛时更专注于执行训练中的细节。

“我非常开心能够打破全国纪录。来参加这项比赛前，我当然已经把这个目标放在心上，但当时并没有完全的信心。

“我只是想尽力一搏，把注意力放在比赛执行上，以及训练中一直努力改善的东西，例如出发、转身和划水平衡。我想做的就是把这些训练成果发挥出来，而不是过度关注比赛本身。”

最终打破全国纪录，让李幸鸿对自己的备战方向更加肯定。

他继续说：“能够游出全国纪录让我非常满意，也证明自己正朝着正确的方向前进，尤其是在亚运会即将到来的情况下。”

虽然李幸鸿并不会在亚运会参加200米仰泳，但他认为，这个项目的训练对100米仰泳的备战仍然非常重要。

短池比赛以25米泳池进行，比赛节奏较长池更快，转身和水下动作所占的比重也更高。李幸鸿认为，这些看似细微的技术环节，同样能够帮助他提升长池100米仰泳的表现。

随着亚运会临近，李幸鸿也已经给自己立下目标，就是闯入100米仰泳决赛。