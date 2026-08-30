新加坡15岁围棋小将徐晓凡表现出色，星期天（8月30日）在韩国通过预选赛的考验，拿到今年11月参加国际围棋大赛第31届三星杯世界围棋大师赛32强正赛资格，成为我国第一人。

在韩国棋院举行的这次预选赛中，身为业余五段的徐晓凡在“世界组”连胜四场比赛，包括在决赛打败职业初段的法国选手本杰明·德雷安-杰奈齐亚（Benjamin Drean-Guenaizia），在13人中脱颖而出，拿到“世界组”晋级正赛的唯一一个名额。

徐晓凡在决赛勇挫职业初段选手德雷安-杰奈齐亚，拿到晋级资格。（新加坡围棋协会提供）

三星杯是在1996年创办的国际围棋大赛，向来由知名围棋强队中国、韩国、日本和中华台北选手竞争。这次有386名棋手参加预选赛并被分成公开组、女子组等多个组别，争夺16个名额。绝大多数选手来自这四个国家或地区，其他11个国家的13名选手则参加“世界组”比赛。

这次三星杯预选赛，共吸引近400人参赛，争夺16个名额。除了徐晓凡占据一席之地，中国选手横扫14个名额，另一席归韩国。（新加坡围棋协会提供）

参加正赛唯一非中日韩台选手

在拿下这个宝贵的名额后，也意味着就读于华侨中学的徐晓凡，成为来临11月10日开赛的三星杯中唯一一名非中日韩或中华台北选手，并可以和职业选手一较高下。

他告诉《联合早报》：“对于晋级，我自己觉得非常不可思议。预选赛有来自欧洲、北美、越南的各国强豪，因此我对晋级其实是没有抱很大的希望。

“这四盘棋我每一盘都是当作最后一盘来下，虽然已经做好了淘汰的准备，但是下到后面两盘也是比较紧张，直到最后一盘战胜了法国的本杰明职业初段我才松了一口气。对于接下来的正赛，我希望自己能下出一盘好棋，至少不要太早被对手打倒。”

这也是徐晓凡连续两周拿下冠军，他上个星期在中国重庆举行的“白马山杯”东南亚邀请赛拿下三战全胜，与队友一起为新加坡赢得冠军。

2011年出生的他5岁时首次接触围棋，并因为优异表现在2019年入选新加坡围棋协会国家少年队，目前是国家队成员中除了我国首名职业棋手陈奕航以外，另一名表现突出的未来之星。

新加坡围棋协会会长李信强说：“徐晓凡能够在如此激烈的竞争中代表新加坡赢得世界组冠军，充分展现了新加坡年轻棋手的实力与潜力。

“这项成绩不仅属于徐晓凡个人，也属于一直以来推动新加坡围棋国家队发展的杨晋华总教练、家长、棋手及围棋协会的各位会员。随着新加坡围棋逐渐在国际舞台上崭露头角，这次晋级三星杯也将进一步鼓舞本地年轻棋手，激励更多青少年投入围棋运动。”