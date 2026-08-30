（水原综合电）韩国一名女足裁判日前因为对韩国女足国脚池笑然说了争议性的话，称她“月事来潮”，引起争议。

这起事件发生在星期五（8月28日）于京畿道水原综合运动场进行的水原队女足对阵首尔市厅女足的联赛比赛中。

比赛进行到约第31分钟时，水原球星池笑然在遭到对方球员多次粗野冲撞后，向裁判申诉犯规。

据称，主裁判裴善英随后通过裁判组的无线电通讯系统说：“她（池笑然）从一开始就很敏感。她一定是来月经了。”

当即质问反遭警告 池笑然被出示黄卡

赛后，池笑然对记者说，她一听到这番话就当即质问裴善英：“你刚才说什么？说这种话是可能受到纪律处分的。”结果，她被裴善英出示了黄卡。

韩国女子足球联盟在YouTube频道发布的直播画面显示，池笑然在被出示黄卡后走向水原替补席情绪激动，不断大声喊冤。她随后怒扔了一个水瓶，裴善英看到这一幕后一度拿出了一张红卡，但最后并未向池笑然出示。这一风波导致比赛暂停了约四分钟才继续。

裴善英最初否认说过该言论，但后来承认曾在她所称的比赛官员之间“私人谈话”中说出这句话。

池笑然指出，这一言论“很不恰当”，绝不应该被说出口，并补充说：“球员和裁判之间的尊重必须是双向的。”

水原女足也正准备就此事向韩国女子足球联盟及其他相关体育主管机构，提交正式投诉。

池笑然在比赛第74分钟攻入制胜球，帮助作为联赛领头羊的水原以2比1取胜。不过由于这张黄牌，她将无缘参加下一场9月2日对阵第二名球队华川KSPO的第23轮比赛。