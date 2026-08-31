（曼彻斯特综合电）费尔南德斯（Fernandes）一般是曼联的进攻组织核心，负责为队友们穿针引线，制造得分机会，但在新加坡时间星期一（8月31日）凌晨结束的英超联赛中，他却尽显“杀手”本色，上演帽子戏法，助球队主场以5比2大胜升班马伊普斯维奇（Ipswich）。

“红魔”曼联上周末遭遇灾难性的英超开局，客场以0比2败给另一匹升班马赫尔市（Hull City），但费尔南德斯本仗几乎凭借一己之力，为主帅卡里克（Carrick）送上本季首胜。

曼联本仗再取得糟糕开局，第29分钟就被对手球员戴维斯（Davis）头球破门，但费尔南德斯在第40分钟攻入他本赛季的首个进球，让两队重返平行线上。

费尔南德斯（左）攻入他本仗的第三个进球。（法新社）

31岁的费尔南德斯随后再进两球，其中一个是罚球，并完成个人第二次英超帽子戏法。他第一次上演帽子戏法，同样是在曼联一个赛季的首场主场比赛中，当时对手是利兹（Leeds），距今已有五年。

他还差点攻入第四球，一脚接近中线的远射擦着横梁上方飞出。随后，他又送出一记精彩的直塞球，助攻姆伯莫（Mbeumo）在第82分钟攻入曼联本场的第五球。

在卡里克麾下持续闪耀

费尔南德斯本仗的出色表现延续了他上赛季的良好状态。他在球队今年1月开除前帅阿莫林（Amorim），卡里克上任后，表现愈发亮眼，是曼联上赛季能排名联赛第三的重要功臣。

他上赛季也收获多项个人荣誉，包括英超赛季最佳球员奖，同时还打破英超单赛季助攻纪录。

谈到这名可靠的队长，卡里克说：“他对我们来说意义重大。他来到这里已经很多年，经历过各种各样的情绪和事情。

“如今他拥有丰富的经验，可以把这些经验传授给其他人，在某种程度上为他们指引方向，以身作则，并在不同情况下帮助我们。像今天这样的比赛，当你期待某些球员能够为球队带来一些不一样的东西时，他今天就很好地做到了这一点。”

拉什福德逾600天来首次首发

拉什福德（右）在超过600天后第一次为曼联首发表现不俗，有两次差点破门。（路透社）

除了费尔南德斯之外，现场最大的欢呼声之一来自于拉什福德（Rashford）的两次险些破门。

这是拉什福德超过600天以来首次首发。他此前在阿莫林执教期间失去主力位置，随后先后被租借至阿斯顿维拉（Aston Villa）和巴塞罗那（Barcelona）。

卡里克说：“无论过去发生什么……最重要的永远是你接下来要做什么，以及你的目标是什么。他回归后一直表现得非常出色，今天能够看到他代表我们登场比赛，真的很好。”

不过，这一天终究属于费尔南德斯，他从英超“助攻王”变成一名可怕的“杀手”，在曼联最需要他的时候以各种方式挺身而出，拯救球队，再次证明为什么卡里克麾下的曼联依然围绕着这名队长运转。