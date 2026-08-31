（利雅得综合电）沙特阿拉伯劲旅希拉尔（Al-Hilal）星期天（8月30日）证实，他们已成功从英超球队阿斯顿维拉（Aston Villa）签下英格兰前锋沃特金斯（Watkins）。

据报道，这笔交易的转会费为5000万英镑（约8630万新元），30岁的沃特金斯与希拉尔签署了一份三年合约，并有望在星期二（9月1日）对阵阿赫利（Al Ahli）的沙特阿拉伯职业足球联赛中上演处子秀。就在此之前，维拉从切尔西（Chelsea）签下了塞内加尔前锋杰克逊（Jackson），以填补沃特金斯的位置。

希拉尔说，沃特金斯加盟后将与包括前金球奖得主本泽马（Benzema）和法国世界杯冠军后卫特奥·埃尔南德斯（Theo Hernandez）在内的顶尖球员并肩作战。

沃特金斯至今代表英格兰国家队出场24次，并攻入了七球。

在维拉，他则在六年里为旧东家攻入了创纪录的91个英超入球，加上其他赛事，总进球数达到108个。上赛季，他也助球队夺得了欧洲联赛冠军，这是维拉阔别44年来的首座欧洲锦标。

沃特金斯也在自己的社交媒体上，与维拉感性道别。

他写道：“美好的6年就此画下句点。

“感谢你们带给我的美好回忆，也感谢你们无论我经历高峰还是低谷，始终给予我支持。要向这家俱乐部道别从来都不是一件容易的事，因为无论在球场内外，它都已经成为我人生中非常重要的一部分。

“一日维拉人，终身维拉人。”

维拉在上周末的本赛季英超首轮以0比4惨败给布赖顿（Brighton），沃特金斯因拒绝上场而受到主帅埃梅里（Emery）的批评。据悉，他此举是为了推动自己转会至希拉尔。

不过，埃梅里星期五（28日）说，双方并没有因此产生芥蒂。

埃梅里在阿申纳（Arsenal）星期一（31日）造访维拉公园之前说：“上周我确实有些失望，但我们已经谈过这件事。现在很清楚，他是一名非常出色的球员，也是一个非常好的人。他犯的一次错误，不会抹杀他在这里所做的一切好事。”