（罗马综合电）意甲卫冕冠军国际米兰（Inter Milan）在新加坡时间星期一（8月31日）凌晨的联赛较量中，凭着中场恰尔汗奥卢（Calhanoglu）在开场阶段的唯一进球，客场以1比0险胜卡利亚里（Cagliari），顺利取得新赛季两连胜。

另一方面，升班马科莫（Como）则在客场以2比1力克那波利（Napoli），砸了对方主帅阿莱格里（Allegri）的主场首秀。

比赛仅进行到第九分钟，土耳其国脚恰尔汗奥卢就在禁区边缘接球后直接推射破门，连续两场比赛取得进球，也为国米在客场掌控局势，奠定了基调。

然而，国米随后屡屡浪费扩大比分的机会，加上卡利亚里门将卡普里莱（Caprile）频献神扑，使比分在半场结束前一直维持在1比0。下半场易边再战，国米在门前依然挥霍无度，劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）、埃斯波西托（Esposito）和巴斯托尼（Bastoni）相继错失良机。

不过，国米在进攻端的屡屡挥霍险些在终场前遭到惩罚，卡利亚里在临近结束时掀起大反扑，数次创造出扳平比分的绝佳机会。

尽管基伏（Chivu）执教的国米全场轰出多达29脚射门，却仅收获了一个进球。不过，这已足够帮助他们凭借净胜球优势力压体育米兰（AC Milan）、尤文图斯（Juventus）和拉齐奥（Lazio），在两轮过后暂登积分榜榜首。

基伏在赛后说：“这属于非常典型的比赛，如果没能提早杀死悬念，就会让自己陷入麻烦。在最后几分钟里，我们自乱阵脚，显得有些混乱和恐慌。不过我们还是顶住了压力，并且创造了许多机会。唯一的遗憾就是没能把握住那些机会，提前锁定胜局。”

杜维卡斯连续两场联赛为科莫进球

较早前，科莫在迭戈·马拉多纳球场全取三分，再次扮演“巨人杀手”，令那波利新帅阿莱格里尝到主场失利的苦涩。

在那波利炎热的天气下，两队展开了对攻。第17分钟，巴图里纳（Baturina）破门，帮助法夫雷加斯（Fabregas）的球队反客为主。

比赛进行到第30分钟时，霍伊伦德（Hojlund）的一记精彩破门帮助东道主扳平比分。但好景不长，那波利防线随后出现失误，杜维卡斯（Douvikas）抓住机会，连续第二场比赛斩获进球，科莫重回领先。

首轮替补登场贡献一射一传，助那波利取得开门红的比利时球星德布吕纳（De Bruyne），在下半场替补披挂上阵，但未能再度挽救球队。

伤停补时阶段，洛博特卡（Lobotka）的进球因越位在先被判无效，科莫顶住最后的巨大压力，将2比1的领先优势保持到了终场。

法夫雷加斯赛后接受媒体采访时说：“这是一场极其珍贵的胜利。我们在上半场的表现非常出色，而到了下半场，我们深知面对的是一支拥有冠军底蕴的队伍，但大家都咬牙坚守住了。”

法夫雷加斯盼引援补强锋线

科莫上赛季表现惊艳，历史性地首次杀入欧冠。不过，法夫雷加斯直言，为了应对接下来的双线作战，他希望在星期二（9月1日）转会窗口关闭前能够引入新援。

法夫雷加斯说：“显然，我渴望得到一名新前锋。我们不能仅靠杜维卡斯一个人去应付联赛和杯赛。上赛季我们因为莫拉塔（Morata）的长期伤停吃尽了苦头。在这样的水平上，每三天踢一场比赛真的非常艰难。”

科莫在首轮战平乌迪内斯（Udinese）后，目前两轮积四分，而上届意甲亚军那波利则只有三分。