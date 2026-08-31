（纽约路透电）本年度最后的网球大满贯——美国网球公开赛新加坡时间星期一（8月31日）点燃战火，但塞尔维亚网球“天王”乔科维奇（Djokovic）却饱受身体状况困扰，在男单首圈中陷入五盘惨烈的苦战，最终大比分以2比3不敌阿根廷选手纳沃内（Navone），写下个人近20年来在大满贯赛事中的最早出局纪录。

世界排名第48位的纳沃内以7比6（5）、5比7、4比6、6比2、6比1爆冷赢得这场对决。此役不仅又一次粉碎乔科维奇冲击个人第25座大满贯单打冠军的梦想，同时也终结他此前保持的大满贯首圈连续78场不败的神话。

乔科维奇上一次在大满贯赛首圈饮恨，还要追溯到2006年澳大利亚网球公开赛输给美国选手古德斯坦（Goldstein）。

呕吐还抽筋 乔科维奇一度考虑弃赛

比赛中，乔科维奇身体明显不适，多次呕吐，并在比赛后期遭遇抽筋。即便如此，丢掉首盘的他依然连扳两盘重夺领先，并在第四盘中掌握主动权。

然而，纳沃内随即展开疯狂反扑，一口气连赢五局。在关键的第七局中，纳沃内奋力化解两个破发点，取得5比2的领先，并紧接着再次破掉乔科维奇的发球局，以6比2拿下第四盘，将大比分扳平，成功逼入决胜盘。

在决胜盘开赛前，乔科维奇请求医疗暂停，接受脊椎按摩并服用药物，但这依然未能挽回颓势。纳沃内在决胜盘迅速建立起3比0的领先优势，大势已去的乔科维奇无力回天。

39岁的乔科维奇赛后流露出沮丧之情，他坦言：“显然，我在场上的感觉非常糟糕。不幸的是，今年几乎每场比赛我都在承受这些（身体问题）。呕吐、胃部不适是非常严重的问题。

“随后我的身体机能基本开始崩溃，出现抽筋和疼痛。最终我的背部和肩膀也垮了，导致我无法坚持到最后。”

被问及是否曾想过“缴械投降”时，乔科维奇承认：“有，我确实想过。但我随后赢下一盘，紧接着又拿下第三盘，我不想就此放弃。”

梅德韦杰夫和杰西卡顺利闯过首轮

前冠军梅德韦杰夫（Medvedev）与美国本土好手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）则双双顺利闯过首圈。

俄罗斯名将梅德韦杰夫在上届美网首圈抱憾出局，但今年他在阿瑟·阿什球场的表现得心无旁骛，以6比4、6比2、6比4直落三盘击败法国资格赛选手加斯东（Gaston），一扫此前在蒙特利尔和辛辛那提大师赛过早出局的阴霾。

当天法拉盛公园迎来大批观众。在中央球场的揭幕战中，女单赛会三号种子杰西卡没有让主场球迷失望，以6比3、6比2轻取罗马尼亚选手艾琳娜·加布里埃拉·鲁斯（Elena-Gabriela Ruse）。

相较之下，两届大满贯得主、捷克名将巴博拉·克雷吉茨科娃（Barbora Krejcikova）则成为本届赛事首名出局的女单种子球员。她在挽救六个赛点后，仍以6比7（4）、2比6不敌乌兹别克斯坦选手卡米拉·拉希莫娃（Kamilla Rakhimova），爆冷止步首圈。

在路易斯·阿姆斯特朗球场，意大利名将贾斯明·保利尼（Jasmine Paolini）遭遇顽强抵抗，但最终仍以6比3、3比6、6比4险胜斯洛文尼亚选手维罗妮卡·艾尔哈维克（Veronika Erjavec）。

奖金创新高男单迎退赛潮

今年是美网第二年采用15天赛制（首圈比赛分三天进行）。赛事主办方在2025年因门票需求大增而延长赛期。美国网球协会首席执行官泰利（Tiley）说，本届美网总奖金达到创纪录的1亿零800万美元（约1亿1018万新元），旨在确保球员能获得公平的收入分配。

不过，男单赛场在开赛首日便传来不少退赛消息。美网前冠军西里奇（Cilic）和2022年亚军鲁德（Ruud）都因伤宣布退赛。

之前，世界第一辛纳（Sinner）和巴西新星丰塞卡（Fonseca）已因伤确认缺席本届赛事。卫冕冠军阿尔卡拉斯（Alcaraz）也在经历长期伤病休整后才重返纽约。