（利物浦法新电）距离星期二（9月1日）转会窗口关闭日已所剩不多，但“红军”利物浦队长范戴克（Van Dijk）仍然希望，球队能极力留下据传已非常接近曼市（Manchester City）的荷兰同袍哈克波（Gakpo）。

根据外界的报道，巴黎圣日耳曼（PSG）边锋巴尔科拉（Barcola）即将加盟利物浦，转会费最高可能达到1亿2300万英镑（约1亿5700万新元），而他若加盟，哈克波多半将被出售。

27岁的哈克波效力利物浦三年半以来，为球队在各赛事攻入了51球，并在球队2024-25赛季夺得队史第20座英格兰顶级联赛冠军的过程中，扮演了重要角色。

哈克波本赛季开局表现亮眼，在利物浦前两场比赛中贡献一个进球和一次助攻。利物浦在新帅伊拉奥拉（Iraola）的带领下，先后以2比2战平纽卡斯尔（Newcastle）和诺丁汉森林（Nottingham）。

不过，利物浦似乎愿意出售哈克波。据报道，曼市准备以7500万英镑（约9550万新元）引进他。

范戴克：他不仅是优秀球员 也是我朋友

对此，范戴克说：“他是一名很有实力的球员，我认为我们应该留住这样的优秀球员。不过，让我们看看接下来三天会发生什么。

“很明显，我希望他能留下来。不仅因为他是一名优秀的球员，也因为他是我的朋友，而且我认为他对我们来说会非常重要。”

尽管利物浦上赛季表现欠佳，仅取得英超第五名，但巴尔科拉仍然愿意离开欧洲冠军巴黎圣日耳曼，前往英格兰发展。

谈到很可能成为新队友的巴尔科拉，范戴克则说：“他（巴尔科拉）是一名非常出色的球员。如果他加盟，我们一定会张开双臂欢迎他。不过在转会真正完成之前，现在谈这些没有意义。”