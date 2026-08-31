（柏林法新电）日本国脚铃木唯人在新加坡时间星期天（8月30日）于德甲联赛上演帽子戏法，带领弗赖堡（Freiburg）在主场以4比1大胜不来梅（Werder Bremen）。

现年24岁的铃木唯人在赛后兴奋地说：“我的感觉太棒了，很高兴能上演帽子戏法，并用进球来帮助球队。我真的非常开心。”

他补充说：“今天的一切都很完美，我们希望继续保持这样的势头。”

据统计，铃木唯人是第三名在德甲联赛上演帽子戏法的日本球员，前两名分别是2006年效力于法兰克福（Frankfurt）的高原直泰，以及2015年效力于美因茨（Mainz）的武藤嘉纪。

去年夏天弗赖堡花费1000万欧元（约1474万新元）将其从丹麦劲旅布隆比（Brondby）将他引进，在刚刚过去的世界杯中他代表日本出场一次，但没有进球。

此役，弗赖堡率先通过角球机会由铃木唯人头槌破门打破僵局。半场结束前，弗赖堡前锋马塔诺维奇（Matanovic）凭借一记精彩的远射再下一城，扩大优势。

易边再战，铃木唯人在短短七分钟内连入两球。第48分钟，他接舍尔汉特（Scherhant）的传中巧射破门；随后他又将马塔诺维奇的妙传转化为进球，完成了他在德甲的首个帽子戏法。

尽管客队不来梅本场派遣了德国国家队前锋菲尔克鲁格（Fuellkrug）领衔锋线，但他们的进攻并未制造太多威胁，仅在第76分钟由斯塔尔马赫（Stalmach）攻入一个挽回颜面的进球。

时隔超过1000天重返德甲 沙尔克遭遇惨败

同轮进行的另一场比赛中，传统劲旅沙尔克（Schalke）在重返德甲的首秀中遭遇重挫，以0比3客场惨败给奥格斯堡（Augsburg）。

这是曾七次夺得德国顶级联赛冠军的沙尔克时隔1191天后重返德甲，然而他们的回归首秀却沦为一场噩梦，不仅在客场以0比3惨败，还被红卡罚下一人。

比赛第18分钟，格雷戈里奇（Gregoritsch）率先破门，为奥格斯堡取得领先。下半场沙尔克试图反扑，但在中场沙伦贝格（Schallenberg）因犯规被直接罚下后，客队的逆转希望彻底化为泡影。

第79分钟，卡德（Kade）射门折射入网，为主队扩大优势。伤停补时阶段，里贝罗（Ribeiro）贡献了一记精彩的破门，将比分锁定为3比0。

沙尔克星期六（9月5日）将回到主场挑战卫冕冠军拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。值得一提的是，拜仁自2010年以来，从未在客场输给沙尔克。