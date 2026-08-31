（纽约综合电）中国高尔夫球名将殷若宁顶住压力，在美国波士顿举行的FM锦标赛上以两杆优势夺冠，结束了长达近两年的冠军荒，并收获个人职业生涯第六个LPGA巡回赛冠军。

23岁的殷若宁在收官轮经历起伏，最终交出低于标准杆两杆的70杆（五洞低于标准杆一杆，三洞高一杆），以总成绩低于标准杆14杆结束比赛。

这是她2024年10月马来亚银行锦标赛以来的首个巡回赛冠军。她说：“这次胜利会给我带来更多信心，我只想享受这一刻。距离我上一次夺冠已经太久了，我知道自己一直在努力训练。我的团队、我的妈妈也在这里。一切都刚刚好。”

两名韩国球员金孝周和金世煐与殷若宁同一组。殷若宁说，她在末段一直关注两人的表现。

金孝周在末轮打出71杆，总成绩比殷若宁多两杆，最后排名第二。金世煐和美籍华裔球员张斯洋并列第四，成绩低于标准杆10杆。季军归比标准杆少11杆的美国球员阿利森·科普斯（Allisen Corpuz）。

殷若宁说：“我感觉那是我打过最长的第18洞——因为她们实在太出色了，而且几乎不会犯错。”

殷若宁透露，在上赛季和本赛季多次与冠军擦肩而过后，她曾怀疑自己是否还能再次夺冠。

她说：“有好几次我都非常接近冠军，但总是差一两杆。我总是对自己很苛刻……我曾怀疑自己还能不能在这个巡回赛上再次赢球。

“去年我不是一个快乐的人，但今年我觉得自己学到了很多。最重要的一点是，生活源自于你自身，而不是发生在你身上。美好的事情需要时间，所以要有耐心。”