（纽约路透电）美国选手索菲亚·肯宁（Sofia Kenin）在美国网球公开赛首圈比赛中以6比2、7比6（6）击败46岁的同胞“大威”维纳斯·威廉姆斯（Venus Williams）。不过这场比赛在当地时间星期一（8月31日）凌晨零时13分才开打，成为美网女子项目中历史上开赛时间最晚的一场比赛。

这场比赛是在塞尔维亚男单乔科维奇（Djokovic）经过4小时36分的鏖战，五盘不敌纳沃内（Navone）之后进行的。尽管已过午夜，仍有不少球迷留在现场，只为一睹以外卡身份参赛的大威。这是她职业生涯第96次出战大满贯正赛。

她赛后对记者说：“这场比赛确实非常晚。我以前从未在这么晚的时间打过比赛。看到这么多人留下来观看，我很开心。能在他们面前比赛是一种真正的荣幸。”

2020年澳网冠军索菲亚在首局便完成破发，并在首盘从未落后，取得3比0领先，最后轻松拿下首盘。

第二盘两人竞争激烈，把比赛拖入抢七大战。大威一度看似占据上风，但她未能把握住机会，索菲亚肯宁顽强顶住压力，最终锁定胜利。

对于这么迟比赛，大威说：“这并不理想。我当然希望情况能有所不同。这对我们两个人来说都不太好，所以我认为我们都尽了最大努力。

“我真的不知道还有哪项运动需要这么晚才开始比赛。我确实认为这方面还有改进空间。

“在第一轮这样做并不容易。凌晨1时或2时还要努力找到节奏、打出最佳水平，这并不容易，但我已经尽力了。”

索菲亚下一轮将对阵美国头号选手杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula），上演另一场内战。