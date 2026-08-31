星期二（9月1日）凌晨1时，一支平均年龄只有22岁的新加坡乒乓球国家队，将启程飞往日本展开集训，备战9月19日揭幕的爱知—名古屋亚运会。

为国出征的10名运动员中，有五人是亚运新秀，其中还不乏全职学生，却要在亚运赛场向长期垄断亚洲乒坛的中国、日本等队发起冲击。为此，团队将先在静冈县岛田市展开集训，再转战亚运乒乓球赛场所在地——爱知县丰田市。

不过，面对堪比奥运会难度的亚运乒乓球赛场，新加坡队上下的心态相当一致——不急着谈名次，先把自己在最强对手面前打到最好。

郭勇将出战四项 混双是新看点

说起男队的“扛把子”，当属20岁的郭勇。虽然年龄只有20岁，但郭勇已是队内参加过奥运和亚运的“老将”。本届亚运，他将在男单、男双、男团、混双四个项目全部出战。

在星期一（8月31日）于华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）举行的临行记者会上，郭勇对《联合早报》说：“每个项目我都觉得有机会，都想学到最多的东西，四个项目都想打好，全力以赴去拼。”

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郭勇（右）参加过2024年巴黎奥运会，并在去年的泰国东运会夺得三枚金牌，达成连续两届东运夺得三金的壮举。（郑一鸣摄）

上届杭州亚运，郭勇止步男单32强、男双16强。这一次他给自己定的目标很朴素——每个项目都再多进一轮。“亚运会对手都非常强，所以希望我们男队、女队作为一个团队，去拼每一个国家的队伍。”

和上届相比，郭勇这次在亚运会将额外上阵混双项目。他与16岁的黎明映临时搭档，出征前才配对打了两站比赛，但两人产生了不错的化学反应，在日前的世界乒乓球职业大联盟（WTT）支线系列赛奥洛穆茨站夺得混双亚军。

谈到“小妹”黎明映，郭勇说：“我们两个都还年轻，参加亚运没有太大压力。这对我们是一个很好的学习机会。我可以把自己的经验带给她，帮她继续提升。我的目标就是尽可能带着她一起进步——她很有潜力，我们一场一场打。”

至于和冯耀恩已磨合数年的男双，郭勇表示仍然抱有期待，但同样把心态放在拼对手上。

他说，自己对资历没有什么想法，毕竟大家都是为国出征。“亚运会是奥运之外最大的赛事，就想大家一个团队一起打好。”

蔡劭恒：亚运水平堪比奥运

25岁的蔡劭恒则是另一种“新人”：这是他的亚运首秀，但他资历不浅。他将出战男双与男团，男双搭档30岁的周哲宇，两人刚在月初的WTT老挝万象支线赛夺得男双冠军。

比起队里更小的球员，蔡劭恒把自己的经验当成底气。“我经验挺多的，只是这几年大赛打得比较少。”

25岁的蔡劭恒（左）是这支男队里年龄第二大的球员，仅次于30岁的队友周哲宇。右为男队另一名球员郭勇。（郑一鸣摄）

他也记得在2019年亚锦赛与中国名将梁靖崑交手的经历，那时他还年轻、打得并不理想，但正是这些硬仗让他明白，亚洲乒乓球的水平堪称世界顶尖。

舒麟茜：从看师姐比赛到成为师姐

20岁的舒麟茜与郭勇同龄。上届杭州亚运，她只上了一场，在女双32强出局，其余时间坐在场下为师姐加油。这一届，她将出战女单、女双与女团，从“小妹”成长为“担当”。

“上一届我在场下给师姐们加油，去感受个人状态；这一届可能要上场、要担当团体的场次，这个担当多少还是会有点压力。”

舒麟茜（左）认为，虽然队内有不少年轻人，但大家拼尽十足，且都具备一定的实力。右为陈昭澐。（郑一鸣摄）

不过，她强调，虽然团队年龄小，但冲击力和实力都在，并没有谁教谁的说法。“大家一起互相帮助、互相鼓励，这样更能推进每个人的成长。”

陈昭澐：队内唯一削球手 偶像是桥本帆乃香

21岁的陈昭澐是队中唯一的削球手，而削球在现代乒坛已是相当罕见的防守型打法。她将出战女团与女双，迎来亚运首秀。她透露，自己的偶像是日本削球名将桥本帆乃香，但遗憾对方不会出战本届亚运。

对于首次踏上亚运舞台，陈昭澐显得平静。这名新加坡管理大学的电脑科学专业大三生说：“都是去感受整个氛围，锻炼自己，向那些高水平、很有经验的球员学习，全力以赴。”

作为放眼世界乒坛都少见的削球手，陈昭澐（右）希望以亚运为学习机会，向世界顶尖选手看齐。左为舒麟茜。（郑一鸣摄）

乒总会长：不设具体目标 让成绩自然而然地发生

对于国家队此行，近期刚连任的乒总会长傅丽珊说：“我们并没有为球队设定太多具体目标。最希望的，尤其对这支很年轻的队伍，是让他们上场发挥出最好水平、为每一分去拼。”

乒总会长傅丽珊（中）勉励郭勇（左二）在内的球员们，在日本亚运会赛出风采。（郑一鸣摄）

也是三巴旺西单选区议员的傅丽珊坦言，赛前也曾有过一丝担心，因为这基本是一支全新的队伍，尤其是女队有三名亚运首秀选手。但女队球员们在2025年印度亚锦赛摘铜、又在泰国东运会收获女团银牌，以及单双打铜牌的表现，让她骄傲。

“即使面对非常强大的对手，这依然是她们积累经验的重要学习机会，是更长期发展道路上的第一步，我相信在这之后，她们一定能够做得更好，并继续进步。”

新加坡乒乓球队亚运完整参赛名单：

男队：郭勇、冯耀恩、周哲宇、蔡劭恒、黎定龙

女队：曾尖、舒麟茜、黎明映、陈昭澐、黎嬣萱

受访选手小档案：

名字：郭勇

年龄：20岁

参加项目：男单、男双、男团、混双

亚运历届亚运会参赛次数：一次

亚运会最佳成绩：男单32强、男双16强

受访选手小档案：

名字：蔡劭恒

年龄：25岁

参加项目：男双、男团

历届亚运会参赛次数：无

受访选手小档案：

名字：陈昭澐

年龄：21岁

参加项目：女双、女团

历届亚运会参赛次数：无

受访选手小档案：