新加坡体育学校74名在读及毕业运动员入选本届亚运会新加坡代表团，即将在9月19日至10月4日出征爱知—名古屋亚运会，创下历来人数最多纪录。

新加坡体育学校星期一（8月31日）下午举行2026年亚运会欢送仪式，欢送体校运动员踏上亚运征程，代表团团长吴启元也出席活动。

体校校长王钦顺在致词时指出，今年共有74名出自体校的学生和毕业生入选新加坡亚运代表团，占国家代表团总人数近25%。其中35人仍在校就读，也是体校在读生获选参加历届亚运会人数最多的一次。2014年只有三名在读生获选参加亚运会，2018年增至15人；上届杭州亚运会则有24人，本届亚运会进一步攀升至35人。

U18亚锦赛击败中国 吴镇廷盼把信心带到亚运

欢送仪式上，率领众运动员宣誓的男女代表，分别是18岁的男子水球国家队代表吴镇廷，与去年12月泰国东运会上临危受命助我国女子游泳接力队力保4X100米混合泳金牌的16岁小将杨舒宁。

18岁的男子水球队队员吴镇廷（左）与16岁游泳小将杨舒宁在活动上带领体校运动员团队宣誓。（邝启聪摄）

爱知—名古屋亚运会是吴镇廷的亚运首秀，但他在其他赛场上早已历经磨炼。今年3月举行的18岁及以下（U18）亚洲水球锦标赛，吴镇廷以队长身份带领新加坡青年水球队击败中国，为新加坡首次赢得这项赛事冠军。那是他球员生涯的重大转折点。

半年后转战成年赛场，他认为那场胜利是他备战亚运会的重要信心来源。“那次比赛不但增强了我的信心，也增强了其他参加亚运会队友的信心，让我们敢于为亚运会设定更高的目标。”

年仅18岁的我国水球小将吴镇廷虽是首征亚运，却已在今年3月的U18亚洲锦标赛中以队长身份带领新加坡青年水球队击败中国队，首次为我国捧回这项赛事的冠军。（邝启聪摄）

他坦言，自己很幸运能在教练重组阵容时获得征召，既可与一批年轻球员一起成长，也能有机会和经验丰富的前辈并肩作战。“我希望自己不至于总是跟我们这些年轻人一样一头扎进去，希望能像前辈们那样，成熟、保持冷静、做出理性的决定。”

明年即将毕业的他坦言，还没想好未来还要不要继续追逐职业水球梦，希望这次亚运会能够帮助他找到答案。

王浄蓉：希望成为学弟妹榜样

虽已从新加坡体育学校毕业九年，29岁的跨栏女将王浄蓉如今仍在体校训练，常有机会接触年轻运动员。

身为过来人，她认为自己肩负着为后辈树立榜样的责任，也希望把自己一路走来的坚持与动力传递给他们。“我真心希望能够鼓励和激励他们继续追逐自己的目标，再过10年，他们也能像现在的我一样。”

跨栏女将王浄蓉重返母校的跑道，回忆顿时涌上心头。（邝启聪摄）

如今重返母校，看到一批批年轻精英运动员成长，王浄蓉想要把对田径运动的热情延续下去。对于想要追随自己脚步的后辈，她给出的建议很简单：“不要那么快放弃。如果你还有热情，只要你能坚持，就继续坚持下去。”

校长促体校运动员 展现奋斗毅力全力以赴

对于即将征战亚运会的运动员，王钦顺勉励道：“你们的成就激励着整个国家，也激励着今天在座的所有年轻运动员。当你们踏上赛场，请珍惜这段经历，充满自信地参赛，并全力以赴。享受比赛的过程，正如你们竭尽全力一样……高举新加坡国旗，不仅要展现你的成就，更要展现你的奋斗、毅力和全力以赴的精神，成为新加坡的最佳形象大使。”

王钦顺也透露，目前已有八名体校学生入围10月31日至11月13日举行的青年奥林匹克运动会，但最终名单仍有待进一步选拔确认。