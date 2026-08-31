新加坡运动员范乐聪星期一（8月31日）在2026年新加坡田径总会举办的分龄锦标赛中，以6311分刷新男子十项全能全国纪录，这成绩也超越他2025年在马来西亚锦标赛创下的5958分纪录。

这是范乐聪伤后复出的第一场十项全能比赛，虽然找回了比赛状态，但他感觉仍不满意。

他接受《联合早报》采访时说：“刷新全国纪录只是更大目标即将实现的其中一个过程。很庆幸能够刷新自己保持的全国纪录，而这一切都要归功于一直支持我的团队，包括我的家人、女朋友、教练和朋友。他们在这次比赛前后都发挥了非常重要的作用。”

十项全能由十个不同的田径项目组成，包括100米跑、跳远、铅球、跳高、400米跑、110米跨栏、铁饼、撑杆跳、标枪和1500米跑，考验选手的综合能力，并按照各项成绩换算成分数。

新加坡男子十项全能的历史纪录于1978年创下，为6393分。不过，由于当时采用手动计时，且没有记录风速，因此这项成绩与现今的纪录存在不同的记录条件。

范乐聪继续说：“我会说自己对此心怀感激，但我并不满足于这次的表现。我渴望取得更多成绩，也迫不及待想向大家展现自己能够做到什么。

“全国纪录一直在我的脑海里，但我更专注于享受自己伤后复出的第一场十项全能比赛。这个全国纪录，可以说是我努力在比赛中复制训练状态所带来的额外成果。”