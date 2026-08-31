（利物浦综合电）法国边锋巴尔科拉（Barcola）星期一从法国班霸巴黎圣日耳曼（PSG）加盟英超豪门利物浦（Liverpool），成为红军队史第二贵引援。另外，阿申纳两名进攻好手热苏斯（Jesus）和马蒂内利（Martinelli）即将离队。

一名接近PSG的消息人士告诉法新社，巴尔科拉的转会费为1亿2500万欧元（约1亿8455万新元），另有容易达成的2000万欧元奖金条款。

这笔总价1亿2400万英镑的交易，将仅次于利物浦上赛季从纽卡斯尔（Newcastle）签下瑞典前锋伊萨克（Isak）所支付的1亿2500万英镑。巴尔科拉的转会费也是法甲球员历史最高身价。

巴尔科拉在2023年从里昂（Lyon）加盟PSG，在152场比赛中攻入了39球，帮助球队拿下了法甲三连冠和欧冠二连冠。他也在今年的世界杯为法国攻入三个进球，法国最终止步四强。

Bradley Barcola is a Red.



Allez Les Rouges. pic.twitter.com/Z8eQY71dgQ — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026

由于转会传闻不断，巴尔科拉本赛季尚未代表PSG出场。利物浦透露，他签下了一份“长期合同”。

巴尔科拉说：“能够为利物浦效力是一份巨大的骄傲。我非常高兴。

“这花了很长时间，但今天能够为利物浦踢球，我真的很开心。我现在只想踏上球场，开始比赛。

“我希望取得非常伟大的成就。首先是赢得英超冠军——这是我人生中最大的梦想之一。”

马蒂内利将离队创炮兵出售纪录

马蒂内利将离开效力了七年的阿申纳，远赴沙特阿拉伯踢球。（法新社）

另一方面，上赛季英超冠军“炮兵”阿申纳的巴西双雄——前锋热苏斯和边锋马蒂内利接近离队，热苏斯据报将以1000万欧元加盟巴塞罗那（Barcelona）；马蒂内利则将远赴沙特阿拉伯豪门希拉尔（Hilal）踢球，转会费为创下阿申纳出售纪录的7000万欧元。

25岁的马蒂内利和29岁的热苏斯在新赛季阿申纳的社区盾和首场英超比赛都没有进入比赛大名单。马蒂内利一共为炮兵效力了七年，为一线队上阵278次，进62球。

热苏斯已经不是阿申纳的主力球员，因此球队乐意让他离开。（路透社）

热苏斯则在2022年加盟炮兵后，在123场比赛攻入32球。去年1月曾因膝盖韧带断裂养伤了10个月的热苏斯已经不是球队主力前锋，他和炮兵的合约明年到期，因此球队也愿意放他离开，并换取一些转会费，而这宗并不昂贵的引援对于需要引进前锋的巴塞罗那来说也是划算的买卖。