2026年中国羽毛球大师赛（超级750赛）星期二（9月1日）在深圳体育中心体育馆打响。新加坡前两号男单骆建佑和郑加恒首轮均迎来中国强敌，分别对阵前世界第一的石宇奇和卫冕冠军翁泓阳。

尽管闯关不易，但两人也并非没有机会。在印度世锦赛上，骆建佑和郑加恒分别跻身16强和32强，而石宇奇和翁泓阳则止步首轮。

作为本赛季世界羽联世界巡回赛超级750级别的第四站（全年共六站，包括印度、新加坡、日本、中国、丹麦、法国），本届中国大师赛吸引众多好手出战。

石宇奇跌至世界第六

根据签表，最新世界排名第14的骆建佑分在上半区四分之一小区，首轮遭遇石宇奇。后者在世锦赛意外上演一轮游后，最新世界排名从榜首跌至第六。

石宇奇已经连续五次比赛没能闯入四强之林，状态欠佳。（档案照片）

两名前世锦赛冠军首轮狭路相逢，石宇奇渴望证明自己，骆建佑也期待能找回今年新加坡公开赛首夺750级别亚军的火热手感。此前双方交手七次，石宇奇四胜三负占优。但因两人目前都不在最佳状态，谁临场发挥更好，谁就可能胜出。

在7月常州中国公开赛（超级1000赛）上，我国二单郑加恒首轮就遇到当时的世界第一石宇奇。郑加恒在21比18拿下首局的情况下，次局2比6落后时因脚伤遗憾退赛。

两场比赛胜者次轮交锋

翁泓阳（图）过去六项赛事有四次一轮游，郑加恒放眼拿下交锋二连胜。（档案照片）

来到深圳，郑加恒不仅与骆建佑同处上半区四分之一小区，而首轮对手更是上届冠军翁泓阳。后者最新世界排名第18，比第31的郑加恒高出不少。不过，郑加恒曾在2025年北极公开赛首轮战胜对手。且相比之下，翁泓阳卫冕冠军的压力更大。

值得一提的是，这两场比赛之间的胜者将在次轮展开对决，争夺八强资格，届时可能会上演中国或新加坡内战，抑或是另一场新中大战。

众多名将赛前退赛

两年前，骆建佑曾对《联合早报》说过：“现在比赛的签表不到最后一刻都不能确定。”本届大师赛，再次印证了他的说法，这次比赛不少男女单打名将在最后一刻退赛。

其中，男单退赛的有世锦赛新科冠军法国新星拉尼尔、印度尼西亚后起之秀法汉，在世锦赛首轮淘汰石宇奇的印度新人阿尤什·谢蒂，以及中华台北名将林俊易等。

女单更是掀起一波退赛潮，包括中国的陈雨菲和韩悦、印尼的普特里·库苏玛·瓦尔达尼、泰国的布桑南、印度的辛杜、丹麦的米娅、新加坡的杨佳敏等都选择弃赛。

双打方面，男双世界第二印尼组合阿尔菲安／菲克里、第三的中国新科世锦赛冠军梁伟铿／王昶，以及女双世界前三中国的刘圣书／谭宁、韩国新科世锦赛冠军白荷娜／李绍希、日本的福岛由纪／松本麻佑等均选择退赛。此外，混双世界第二泰国的德差波·保乌拉努科／苏皮萨拉继世锦赛后再次高挂免战牌，放弃卫冕。

佐纳丹升世界第一 冲击今年首冠

佐纳丹刚升上世界第一，但他今年两次闯入决赛都败北，这次在中国大师赛力争稳住得来不易的排名。（路透社）

尽管如此，比赛仍看点十足。印尼名将佐纳丹本赛季还未得一冠，这次作为新晋男单世界第一，首轮将遭遇马来西亚好手梁峻豪的冲击。另外，泰国名将昆拉武特、中华台北老将周天成、法国的波波夫兄弟、加拿大的赖浩俊等都有不俗实力。

女单方面，韩国名将安洗莹被誉为最稳的夺冠热门。这名世界女单绝对霸主本赛季已拿下八站赛事冠军，胜率惊人，更在印度世锦赛上以一局未失的完美表现强势夺冠。她本赛季迄今唯一一场失利是在全英赛（超级1000赛）决赛中不敌中国的王祉怡。

男双世界头号韩国组合金元浩／徐承宰是洛杉矶奥运周期韩国队在各级别赛事中的夺金大户，这次以上届冠军身份归来，恰逢世锦赛失意以及世界第二和第三组合退赛，志在卫冕。而上届女双冠军中国的贾一凡／张殊贤同样要捍卫荣誉。

混双世界头号中国的冯彦哲／黄东萍在世锦赛决赛中，苦战三局最终输给创造历史的法国组合吉凯尔／德尔吕，无缘冠军。这次回到主场，夺冠是他们唯一的目标。