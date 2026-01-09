（迈阿密综合电）阿根廷球星梅西（Messi）星期一（8月31日）宣布，在7月率领阿根廷连续第二次闯入世界杯决赛后，他决定从国家队退役。

39岁的梅西在Instagram上写道：“这是一个痛苦的决定，直到现在仍深深刺痛着我的内心，但我明白，现在是正确的时刻。”

他补充说：“我发誓，我一直都付出了一切。不仅是在最近几年我们赢得一切的时候，在那之前也是如此。我始终为这件球衣战斗，并倾尽全力。”

自2005年第一次为阿根廷成年国家队上阵以来，梅西一共为国家队上阵207次，攻入125个进球，贡献68次助攻，是阿根廷队史第一射脚和上阵次数最多的球员。

梅西曾在2021年美洲杯上赢得他的第一个国际赛冠军，并在2022年卡塔尔多哈举行的世界杯决赛中，率领阿根廷通过点球大战击败法国，夺得世界杯冠军。在2024年卫冕美洲杯冠军后，阿根廷在今年世界杯再闯入决赛，不过他们以0比1不敌西班牙，无缘卫冕。

在他的父亲豪尔赫（Jorge Messi）于8月去世后，梅西曾透露，对于自己是否还能更长时间继续踢任何形式的足球，他有严重的疑虑。

梅西目前在美国职业足球大联盟球队迈阿密国际（Inter Miami）效力，合同将持续到2028赛季结束。