（罗马综合电）荷兰前锋马伦（Malen）延续火热脚感，在新加坡时间星期二（9月1日）凌晨的意大利甲级足球联赛中梅开二度，协助意甲豪门“红狼”罗马（AS Roma）客场以4比0横扫莱切（Lecce），开季两战全胜暂居榜首。

马伦继首轮4比0大胜“紫百合”菲奥伦蒂那（Fiorentina）上演帽子戏法后，此役再度成为头号功臣。开赛仅24分钟，这名27岁荷兰国脚便两度建功。自今年1月从英超阿斯顿维拉（Aston Villa）加盟以来，他在20场意甲联赛中已狂轰19球，效率惊人。

罗马本场反客为主，进攻行云流水。传闻要离队的边锋索莱（Soule）在第25分钟锦上添花，将比分扩大至3比0。下半场第65分钟，19岁的葡萄牙新援中场莫拉（Mora）再下一城，彻底锁定胜局。

罗马主帅加斯佩里尼（Gasperini）在胜局已定后提早换下马伦，以应付接下来的密集赛程。现年68岁的加斯佩里尼赛后盛赞马伦是一场“回报丰厚的押注”。“他能在瞬间完成控球、转身和加速，这对中锋来说是非凡的特质。我和他都坚信他最适合这个位置。”

同日另一场比赛，亚特兰大（Atalanta）凭借萨马尔季奇（Samardzic）在补时第六分钟的远射绝杀，主场1比0险胜博洛尼亚（Bologna）。

两轮战罢，罗马、卫冕冠军国际米兰（Inter Milan）、阿莫林（Amorim）执教的体育米兰（AC Milan）、尤文图斯（Juventus）、拉齐奥（Lazio）及亚特兰大同积六分。罗马凭借得失球优势暂时领跑积分榜。