（纽约综合电）美国知名风险投资家约书亚·库什纳（Joshua Kushner）星期一（8月31日）首次公开表态，将国际足球联合会（FIFA）出售世界杯股份计划所引发的风波与众怒，归咎于国际足坛内部的权力斗争，并坦承若早知会面临如此强烈的反弹，其公司“绝不会参与其中”。

国际足联此前提出设立名为“国际足联推进企业”（FIFA Forward Enterprise，简称FFE）的商业子公司，估值达200亿美元（约255亿新元），并计划通过出售这家公司股份引入私人资本，包括世界杯在内的核心赛事商业权益。约书亚·库什纳是美国总统特朗普女婿贾里德·库什纳（Jared Kushner）的胞弟，他旗下的兴盛资本（Thrive Capital）此前曾秘密筹备数月，并原定主导这个投资进程。

国际足联声称，这个计划可筹集42亿美元资金以扶持足球欠发达国家，且须经各成员协会投票表决。然而，这个方案曝光后遭到猛烈抨击，被指是暗箱操作以谋取资本利益，欧足联主席塞弗林（Ceferin）更痛斥此举为“见不得光的黑箱交易”。

欧足联目前正搜集证据，准备在瑞士对国际足联会长因凡蒂诺（Infantino）提起刑事诉讼，指控他“涉嫌重大管理不当”，并要求他下台。同时，欧足联已向纽约法院申请传票，要求库什纳及其公司移交相关文件并接受取证质询。不过，库什纳与兴盛资本并未被列为被告，亦未被指控存在违法行为。

库什纳在发给法新社的电邮声明中说：“尽管我们依然认同FFE的初衷，但我们确实低估全球足球界的政治博弈，以及某些势力不惜采取的极端手段。若早料到局势会演变至此，我们绝不会涉足。”

除了涉足这次足坛投资风波，库什纳目前也是以125亿美元创纪录收购美国职篮赛豪门洛杉矶湖人队（LA Lakers）的核心财团投资人之一。

他补充道：“足球财富历来高度集中在少数国家手中。FFE的初衷是让211个成员协会更公平地分享资本与权益，向欠发达地区注入更多资源以培育基层人才，绝非强加的定案，而是由所有成员协会投票决定。”