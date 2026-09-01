（纽约综合电）卫冕冠军、西班牙名将阿尔卡拉斯（Alcaraz）克服手腕伤势与久疏战阵的紧张感，新加坡时间星期一（8月31日）直落三盘战胜俄罗斯选手萨菲乌林（Safiullin），顺利挺进美国网球公开赛次轮；41岁的瑞士三届大满贯得主瓦林卡（Wawrinka）则苦战三盘不敌意大利名将贝雷蒂尼（Berrettini），正式结束个人职业生涯的大满贯告别战。

女单方面，世界排名第一的阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）与八号种子、波兰前赛会冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）双双直落两盘击败对手，顺利挺进次轮。

阿尔卡拉斯克服紧张 直落三盘过关

因手腕伤势而接连缺席法国网球公开赛与温布登锦标赛的阿尔卡拉斯，在远离赛场数月后重新上阵。面对曾在去年击败过自己的底线好手萨菲乌林，阿尔卡拉斯在阿瑟·阿什球场展现出极佳的竞技状态与进攻节奏，以连续三盘6比4横扫对手。

赛后受访时，阿尔卡拉斯坦言赛前极为紧张：“老实说，早上热身时我都快忘了比赛日的流程该怎么走。但能在纽约重新回到赛场，听到观众的呐喊声，这感觉太棒了。”

他特别强调，手腕在激战中未出现任何痛感：“在场上我能够自由击球，打出自己的风格，手臂和手腕感觉都非常好。”

瓦林卡苦拼双抢七 告别辉煌大满贯生涯

当天进行的一场焦点战中，2016年赛会男单冠军瓦林卡迎来生涯最后一届大满贯比赛。面对温网前亚军贝雷蒂尼，瑞士老将首两盘与对手展开激烈缠斗，甚至在次盘一度手握三个盘末点，但关键时刻贝雷蒂尼凭借发球与强攻化解危机，瓦林卡以6比7（4）、6比7（3）连丢两盘。

进入第三盘，体能下滑的瓦林卡再难招架对手攻势，最终以0比6落败，在全场观众的起立鼓掌与欢呼声中，为长达20余年的辉煌大满贯征程画下句点。

瓦林卡赛后说，自己对职业生涯心怀感恩，能够重回10年前捧杯的福地完成最后一舞已无遗憾。

老将瓦林卡原本期盼​​能在退役赛季于纽约向球迷道别，甚至主动争取外卡，但最终未获美国网球协会青睐，他也已确定不会出战会外赛。

女单名将均稳健起步 斯维亚特克击退王曦雨

女单赛场波澜不惊，夺冠热门纷纷亮出强势状态。赛会头号种子、现世界第一的阿丽娜·萨巴伦卡稳定发挥，直落两盘以6比2、6比4轻取哥伦比亚对手卡米拉·奥索里奥（Camila Osorio）晋级。

2022年美网冠军、波兰名将伊加同样状态回勇。本月刚刚在多伦多斩获赛季首冠并跻身辛辛那提四强的她，以6比2、6比3击败中国金花王曦雨，全程耗时88分钟。斯维亚特克赛后说：“这是一天出色的球场工作。我从一开始就打出了强度与力量，带着近期的良好成绩来到大满贯，感觉非常棒。”

晋级后的伊加将在第二轮迎战阿根廷选手娜迪亚·波多偌斯卡（Nadia Podoroska），比赛预计于新加坡时间星期三（9月2日）深夜进行。