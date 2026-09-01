随着爱知—名古屋亚运会临近，我国空手道总会将时隔20年重新踏上亚运会的大舞台，派出三名健儿组成的团队展开备战。

我国空手道队最后一次参与这项区域赛事要回溯到2006年多哈亚运会，这次除了在本地一边教学一边训练的女将梁慧仪，以及正在国民服役的邓伟恩外，还有在上届东南亚运动会打破我国32年金牌荒的玛丽莎·哈菲赞（Marissa Hafezan）。

梁慧仪：承袭空手道二十一载

对于27岁的梁慧仪而言，空手道不仅是一项竞技运动，更是一条承载了家族记忆与个人成长的修行之路。

“我的父母当年就是在空手道场相识、相知并相爱的。在家庭氛围的熏陶下，我从6岁起便穿上了道服。”梁慧仪接受《联合早报》采访时微笑着回忆道。这一穿便是21年，如今，她已成长为我国空手道界的中流砥柱。

作为个人道场的教练，梁慧仪过着近乎全职运动员的高强度生活，每天雷打不动地进行高强度训练课。支持她二十年如一日坚持下来的是对这项运动永不熄灭的热爱，她说：“即使练习了20年，我仍然觉得有无尽的知识需要去汲取。我爱上空手道的原因就在于能够不断学习、成长和成为一个自信的人。”

为了以最佳状态迎接亚运会，梁慧仪在不久前远赴空手道的发源地日本，进行为期一周的封闭式特训。事实上，她过去三年每隔几个月就会去冲绳静修和提升。“能直接从源头汲取最纯正的武术养分，这给了我极大的精神动力。”

脑海中的套路风暴

在亚运会空手道赛场上，梁慧仪参加的是“套路”（Kata）项目。她解释：“我们必须在脑海中清晰地构想出对手的攻击路线，以及自己如何防守和反击。每一次击打、每一个防守姿势都必须快速和流畅，并将速度、力量、平衡与极度专注融合。”

由于去年的泰国东运会没有纳入“套路”项目，梁慧仪只能眼睁睁地看着队友前往参赛，而自己则失去了在区域舞台上证明自己的机会。

梁慧仪（左）去年没法参加东运会，只能看着邓伟恩和其他队友前往参赛。（关俊威摄）

但挫折未能阻挡她前进的步伐。世界空手道联合会收紧去年的世锦赛规则，只有世界前32名的顶尖选手才能参赛。在这场严苛的突围战中，梁慧仪顶住压力击败当时世界排名第30位的希腊选手，历史性地闯入世锦赛的前16名。

除了在竞技场上争金夺银，梁慧仪也是获得“女子空手道守护者”（Guardian Girls Karate）认证的教练，致力于向女性推广空手道作为自卫手段，以防止性别暴力。

“我希望接下来能与新加坡空手道总会合作，正式启动这个项目，让更多的新加坡女孩学会保护自己。”

邓伟恩：服役与空手道不冲突

与专注于“套路”的梁慧仪不同，21岁的邓伟恩是一名在“对打”（Kumite）赛场上进行肉搏对抗的骁勇战将。自7岁起练习空手道的他，目前正面临平衡国民服役与高水平竞技训练的严峻挑战。

在结束了军营里的训练后，邓伟恩常常要拖着疲惫的身体，立刻投入到空手道场的实战对抗中。他坦言：“在军营服役期间还要保持国家队级别的训练，确实非常不容易。但这极大地锻炼了我的自律性，以及对时间和精力的管理能力。”

这种坚持在去年收到了回报，邓伟恩在东运会一路过关斩将，最终拼下一枚宝贵的铜牌。虽然这并非他的首个奖牌，但却是最重要的一个，他说：“我想它对我们很多人来说都意义非凡，尤其是对我的前辈们。它代表了很多帮助过我的人。”

在采访中，邓伟恩也和记者分享了对打项目的竞技规则，这并不是外界误以为的“无限制徒手搏击”，而是一场极度讲究速度、控制、战术与智慧的积分博弈。

邓伟恩说，对打的得分系统有严格的划分。他介绍道：“在组手比赛中，我们采用的是积分制。如果你恶意重创或击倒对手，不仅不能得分，反而会因为缺乏控制而被取消资格。”

克服青年到成年阵痛

邓伟恩的国手之路并非坦途，他在从青少年组向成年组过渡的关键时期，经历生涯最大挫折。

他说：“青少年组的比赛时间是两分钟，但到了成年组突然变成三分钟，这多出来的一分钟对体能和意志力是极大的考验。在刚过渡的那段时间里，我几乎每场比赛都输，而且输得很惨。我被对手不断摔倒和击中，信心跌到了谷底。”

然而，在军营中磨砺出的钢铁意志让他没有退缩，并通过更加严苛的体能强化和录像分析，逐渐适应了成年组的高强度对抗。

面对那些拥有丰富国际大赛经验的亚洲强手，邓伟恩展现出初生牛犊不怕虎的锐气说：“在空手道，昨天的冠军不代表今天还会赢，胜负往往就在一瞬间。我不会去过多关注对手曾经的光环，我只想做好自己，相信自己有实力战胜任何人。”

谈到亚运会的目标，邓伟恩说，他会在名古屋毫无保留地拼尽全力，争取在保障自己不受伤的前提下，为新加坡争夺荣誉。

新加坡空手道队亚运完整参赛名单：

• 梁慧仪、 ⁠邓伟恩、玛丽莎·哈菲赞

受访选手小档案：

• 名字：梁慧仪

• 年龄：27岁

• 参加项目：女子套路个人赛

• 历届亚运会参赛次数：无

• 亚运会最佳成绩：无

受访选手小档案：

• 名字：⁠邓伟恩

• 年龄：21岁

• 参加项目：男子75公斤级以下对打赛

• 历届亚运会参赛次数：无

• 亚运会最佳成绩：无