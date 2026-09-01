新加坡头号羽毛球男单骆建佑星期二（9月1日）直落两局打败中国头号男单石宇奇，取得2026年中国羽毛球大师赛（超级750）男单首轮胜利，并将双方交手胜负改写成4比4平。

两名前世界冠军首轮遭遇，引人关注。比赛开始后，双方打得都很主动，比分胶着，从1平战至4平交替领先。随后骆建佑加强攻势连得四分取得8比4领先，但他杀球抽出底线和回球失误又连丢两分，让比分来到8比6。好在骆建佑稳住阵脚，打得更加耐心，以11比6领先进入局间歇。

重新开打后，骆建佑在后场和网前打出一波得分小高潮，比分拉开到14比7、15比8。石宇奇过后展开反扑，抓住网前机会追成10比15、11比16。不过骆建佑继续耐心与石宇奇打多拍，造成对手失误增多，很快他以21比11拿下首局。

次局，骆建佑开局打出6比0，一举奠定领先优势。随后他乘胜追击，以11比4进入中场休息。回来后，他继续保持旺盛的斗志，以21比10赢下比赛，晋级男单16强。

骆建佑下一场比赛的对手，是队友郑加恒和另一名中国男单、上届冠军翁泓阳之间的胜者。