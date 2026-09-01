韩国男足首迎西班牙主帅 莫雷诺临危受命执掌“太极虎”
（首尔综合电） 处于多重风暴中心的韩国足球总会在星期二（9月1日）宣布，正式委任西班牙前国家队主帅罗伯特·莫雷诺（Robert Moreno）为临时主帅，率领“太极虎”征战接下来的多场国际友谊赛。这也是韩国国家队历史上首次由西班牙籍教头执掌教鞭。
莫雷诺的合同会持续至今年11月27日。韩国足总指出，如果这名西班牙教头在9月至11月的国际比赛日中带队表现优异，并在随后的评估中合格，他将有极高概率继续留任，并率队出征2027年1月7日至2月5日在沙特阿拉伯举行的亚洲杯。
莫雷诺上任后将迎来密集的赛程考验。“太极虎”将在9月下旬的国际比赛日中主场迎战南美劲旅厄瓜多尔与乌拉圭，随后在10月迎战委内瑞拉和乌兹别克斯坦。此外，韩国足总将力求在11月的窗口期再安排两场高质量的友谊赛。
韩足总涉性招待及违规 警方上月突击搜查总部
韩国队帅位自今年6月起一直悬空。在今年的美加墨世界杯上，韩国在小组赛便惨遭淘汰，时任主帅洪明甫随后引咎辞职。然而，洪明甫的离去并未平息韩国公众对国家队表现的怒火，反而将韩国足总推向舆论的对立面。
韩国足总近期还深陷其他风波。上个月，韩国警方突击搜查韩国足总总部，以调查去年任命洪明甫过程中可能存在的暗箱操作与程序违规。此外，足总还因涉嫌向外籍裁判提供性招待的指控而被迫向公众公开道歉，信誉降至谷底。
韩国足总这次强调，此次莫雷诺的任命是组织历史上首次通过公开招募的程序进行。
韩国国家队强化委员会主席玄永民在声明中说：“莫雷诺教练对韩国足球有着深刻的理解，展现出极大的热情，并提出多样化的战术替代方案。在历经艰难的选拔后，我们希望他能重整队伍士气，提升国家队的表现。”
曾与恩里克交恶 还深陷AI排兵布阵风波
莫雷诺在国际足坛颇具名气，他曾长期担任现任巴黎圣日耳曼（PSG）主帅恩里克（Enrique）的首席助教，并在2019年因恩里克家庭变故而短暂接掌西班牙国家队，带队以不败战绩杀入2020年欧锦赛正赛。
不过在恩里克决定重返国家队帅位时，莫雷诺因流露出希望继续带队征战欧锦赛的想法，被恩里克公开谴责为“不忠”，两人随之闹翻。
之后，他曾先后执教法甲摩纳哥（Monaco）、西甲格拉纳达（Granada），以及俄超索契（Sochi）。
值得一提的是，莫雷诺在今年年初曾陷入一场人工智能（AI）争议。当时俄罗斯媒体指责他在执教索契期间，高度依赖ChatGPT等AI软件来排兵布阵和挑选球员。
对此，莫雷诺曾专门在西班牙《马卡报》发表公开信，极力否认相关传闻，并强调自己虽注重数据与视频分析，但所有战术决策皆出自本人的专业判断，绝非依赖AI。