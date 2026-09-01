（中新社北京店）中国足球发展基金会、中国足球协会9月1日在北京正式发布“未来之星计划”公益项目，支持15岁至17岁有潜力的中国青少年球员赴海外俱乐部深造、参加高水平青少年足球联赛。

这个计划是《中国青少年足球人才海外培养计划（2026­—2030年）》的重要组成部分，计划通过五年时间资助百余名海外留洋的青少年球员，探索建立符合中国足球发展现状的海外人才培养模式。

“未来之星计划”确立“高水平参赛”的准入门槛。计划以国际足联青训补偿分类标准为基础，结合中国球员海外发展实际，筛选出全球青训成绩突出的26个国家的192项高水平青少年联赛作为准入依据，切实提升海外培养质效。

不同于以往留洋计划的“一次性资助”，这项计划建立长效跟踪机制。中国足球发展基金会将同中国足协建立信息化管理平台，为每名受资助球员建立专属档案，同时打通受资助球员与中国足协精英球员数据库，将海外球员纳入“国字号”人才储备体系，构建“留洋—成长—为国效力”的一体化输送通道。

在资金支持方面，这个计划根据各地区生活及训练成本、赛事竞争力差异，设置45万元人民币（约8万5300新元）、35万元和25万元三档年度资助标准。这将在一定程度上解决留洋球员后顾之忧，引导优秀青少年球员前往欧洲高水平足球环境深造。

中国足协主席宋凯说，“未来之星计划”就是要让有潜力的孩子敢出去、能出去、留得住、踢得上。中国足球发展基金会新闻发言人说，“未来之星计划”吸纳国际先进经验，形成一套符合中国实际的可操作方案。

“未来之星计划”申报通道现已开启，申报截止时间为2026年9月30日。受资助球员名单将于11月通过中国足球发展基金会及中国足协官网公示。