如果把阿根廷球星梅西（Messi）的国家队生涯写成一部电影，那么它大概不会是一部从头到尾都在欢呼的冠军电影，而是一段漫长的、关于失望、质疑、离开和归来的旅程。

从一个初出茅庐的天才少年，到阿根廷队的队长，再到如今的迟暮告别，梅西把自己职业生涯最漫长、也最跌宕的一段岁月，都留给那件蓝白色球衣。

从那个18岁的少年开始

2005年8月17日，阿根廷在布达佩斯与匈牙利进行友谊赛，年仅18岁的梅西迎来成年国家队首秀，但这是一次极其短暂、甚至有些苦涩的开始。

比赛进行到第64分钟，身披18号球衣的梅西替补登场不到一分钟，便被裁判直接出示红卡罚下。梅西就这样结束了自己的国家队首秀，那时候的他大概还不知道，这件蓝白色球衣将陪伴他走过怎样漫长的一段人生。

2006年德国世界杯，他面对塞尔维亚和黑山贡献进球和助攻，成为世界杯历史上最年轻的阿根廷进球者。那时候，梅西还是一个初出茅庐的年轻人，但越来越多的人意识到他可能真的不一样，甚至开始把他与阿根廷球王马拉多纳（Maradona）联系在一起。

梅西（左）经常被拿来与阿根廷球王马拉多纳比较。（法新社）

阿根廷最终在八强的点球大战不敌德国，而梅西没有获得在那场比赛中登场的机会。第一次世界杯就这样结束了，但这个来自罗萨里奥的孩子的故事才刚刚开始。

连续两届世界杯负德国

梅西其实很早就开始为阿根廷赢得冠军，他曾于2005年夺得世青赛冠军，2008年又随阿根廷夺得男足奥运会金牌。可成年国家队的大赛冠军，却始终离他很远。

年轻时期的梅西曾帮助阿根廷赢得世青赛冠军，开始在足坛崭露头角。（法新社）

2010年南非世界杯，阿根廷拥有一套星光熠熠的阵容，但复赛再次遇到了德国，最终以0比4落败。梅西整届世界杯没有进球，那一年的他才23岁。

四年后的巴西世界杯，梅西迎来距离大力神杯最近的一次机会，彼时的他已经成为阿根廷的核心，并带领球队一路走到最后。然而，德国队在加时赛以1比0绝杀阿根廷，再次粉碎梅西的世界杯冠军梦。

颁奖仪式上，梅西虽然获得了世界杯金球奖，但人们更难忘的是他走过大力神杯时的落寞身影。

短暂退出国家队后回归

如果说2014年的失利只是遗憾，那么2015和2016年的连续失利，开始真正击穿梅西。

2015年美洲杯决赛，阿根廷点球大战负于智利，梅西罚进了自己的点球，可是阿根廷最终输了。一年之后的百年美洲杯决赛，同样与智利战至点球大战，但梅西这一次射失点球，阿根廷再次失去冠军。连续三年，三次大赛决赛，三次失望。

梅西再连续错过大赛冠军后，心灰意冷地宣布退出国家队。（法新社）

终场哨响后，梅西坐在球场中央流泪，并做出了一个令人意外的决定——退出阿根廷国家队。彼时才29岁的梅西已经站在职业生涯的巅峰，可面对国家队一次又一次的失败，他第一次显得如此疲惫。

那一刻，人们甚至开始担心梅西与阿根廷的故事，是不是就要这样结束了？但最终，他在阿根廷足总、队友以及无数球迷的不断挽留下，重新穿上那件10号球衣。因为有些东西，可以让人失望，却很难真正放下。

终于等到首座冠军

2021年美洲杯，阿根廷再次杀入决赛迎战死敌巴西，最终凭迪马利亚（Di Maria）的进球，以1比0获胜。终场哨响，34岁的梅西跪倒在草地上笑着流泪。

这是梅西成年国家队生涯的第一座重要冠军，从2014年世界杯决赛，到2015、2016年美洲杯决赛，再到退出国家队后重新归来。他用了16年，久到很多人曾经开始怀疑，他是不是注定与国家队冠军无缘。但这一夜，他终于等到了。

有些等待，确实很漫长，但并不意味着没有结果。

2021年美洲杯，阿根廷再次杀入决赛迎战死敌巴西，最终凭迪马利亚（Di Maria）的进球，以1比0获胜。梅西（中）带领国家队，举起奖杯。（路透社）

卡塔尔世界杯如愿封王

如果2021年是救赎，那么2022年卡塔尔世界杯，就是童话故事的最后一章。这是他的第五届世界杯，然而阿根廷的开局并不顺利，小组赛首战爆冷输给沙特阿拉伯，世界杯之旅再次蒙上一层阴影。

可是梅西没有倒下，他带领球队一路战胜墨西哥、波兰、澳大利亚、荷兰和克罗地亚。那一刻，38岁的梅西依然像18岁一样。只不过这一次，他已经不再是孤独的少年，身后有一群愿意为了他拼尽一切的年轻队友。

2022年12月18日，阿根廷在世界杯决赛对阵法国，梅西两次进球都被法国扳平比分，这是一场几乎不允许任何人呼吸的比赛。120分钟之后，比分依然没有分出胜负，比赛被逼进残酷的点球大战。

当最后一个点球罚进，梅西跪倒在草地上喜极而泣，阿根廷终于捧起了大力神杯。从18岁第一次穿上阿根廷成年国家队球衣，到35岁站上世界杯之巅，那个2014年低头走过大力神杯的年轻人，终于亲手把它抱在怀里。

梅西（中间黑袍）经过漫长等待，终于在2022年的卡塔尔世界杯捧起大力神杯。（法新社）

故事走到了最后

2026年世界杯，39岁的梅西依然站在世界杯赛场，这是他的第六届世界杯。尽管梅西已经不需要再证明什么，但他依然穿着阿根廷10号球衣出现在球场上。

首轮面对阿尔及利亚，他便以38岁357天的年龄，成为世界杯历史上完成帽子戏法最年长的球员。之后，他又不断进球带领阿根廷再次杀进决赛，但最终以0比1输给西班牙，又一次距离冠军只差一步。可是这一次，梅西没有低着头离开。

8月31日，梅西正式宣布退出阿根廷国家队，他的国家队生涯最终定格在207场、125球、68次助攻。他自2006年参加过六届世界杯，累积进21球下两次获得世界杯金球奖；七届美洲杯贡献18次助攻。

足球终究如此，再伟大的球员也会有告别的一天。未来，阿根廷依然会有新的10号，只是我们不会再看到那个18岁的梅西了。那件蓝白色球衣会继续留在球场上，而属于梅西的那一页，到了这里，已经轻轻翻过去了。